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Золотая середина: явка на выборах президента в Архангельской области опровергла все прогнозы

По данным регионального Избиркома окончательная явка на президентских выборах 2018 года составила 59.2 %.

Стоит отметить, что предварительные прогнозы на этот счет были разные.

Так, политолог Айк Аджоглян предрекал явку в 63-65 %:

- Организованные провокации деструктивных элементов только больше мотивировали сознательных граждан исполнить свой конституционный долг. Стоит отметить процессуальные реформы, которые реализовала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, дав возможность голосовать на том избирательном участке, на котором захочет каждый гражданин. Говоря о легитимности нужно понимать, что сама возможность серьёзных нарушений практически исключена.

Одновременно представители оппозиции настаивали на том, что и в этот раз Архангельская область установит антирекорд электоральной неактивности – явка будет вряд ли выше 50 %.

В итоге получилась, как принято говорить, золотая середина.

Впрочем, наблюдатели обращают внимание на результат, полученный кандидатом Ксенией Собчак в центральных р-нах областной столицы (месте сосредоточения высших учебных заведений и студенческих общежитий) – выше 4 %. Что является прямым намеком для действующей власти – мыслящая молодежь выходит из-под ее контроля.

 

19 март 10:10 | : Политика

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