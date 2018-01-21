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Последние новости от Избирательной комиссии Архангельской области: Жириновский и Грудинин пришли почти "ноздря в ноздрю"

Явка на выборах президента РФ по Архангельской области составила около 55 %.

Первое место после подсчета 81.75 % бюллетеней за В.В. Путина проголосовали 75,47% избирателей. На втором месте – П.Н. Грудинин – за него отдали голоса 9,47% избирателей. На третьем месте В.В. Жириновский – 8,53%. На четвертом месте К.А. Собчак – 1,99%. На пятом Г.А. Явлинский – 1,20%. На шестом Б.Ю. Титов – 0,92%. На седьмом месте С.Н. Бабурин – 0,82%. Восьмое место М.А. Сурайкина – 0,70%.  

Наблюдатели отмечают, что в нашем регионе Грудинин и Жириновский пришли к финишу практически ноздря в ноздрю (традиционно сильные позиции у либерал-демократов и слабые у коммунистов). В свою очередь Ксения Собчак получила больше голосов, чем по стране в целом. Есть мнение, что такой результат ей обеспечила учащаяся молодежь, не в последнюю очередь из Северного Арктического Федерального Университета.

19 март 07:25 | : Политика

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