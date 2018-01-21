Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Наблюдатели: Пессимистический прогноз по явке на президентских выборах в Архангельской области вряд ли сбудется

Глава Избиркома Архангельской области Андрей Контиевский сообщил, что до трех часов дня в Архангельской области проголосовали 404460 жителей региона (44,28 %), включенных в списки избирателей.


Наиболее активно голосуют в городе Мирном. Там явка составила 63,19%, в городе Котлас – 49,31%, в Ленском районе на участки пришли более 48 процентов избирателей.


Менее активно голосуют Соломбальский округ города Архангельска – 36,99%, в Онежском районе – 38,09 и в Исакогороском районе города Архангельск – 38,22.


– Мы ждем, что и после 15 часов избиратели Архангельской области будут активно приходить на избирательные участки, – отметил Андрей Контиевский.


Наблюдатели отмечают, что электоральная активность в регионе на этих выборах значительно превышает аналогичные показатели 2012 года - тогда на 15.00 в Архангельской области проголосовали 40.9 % от общего числа избирателей. В этом они склонны видеть перемены в руководстве региона, шесть лет назад область еще не отошла от итогов правления губернатора Михальчука, имевшего крайне низкий рейтинг у населения, и являвшегося не локомотивом, а тормозом в любых начинаниях. Сегодня активная позиция губернатора Орлова приносит свои ощутимые плоды.


Так же наблюдатели уверены, что пессимистический прогноз по явке в Архангельской области – чуть выше 50 % - вряд ли сбудется. Большой приток избирателей, прочитавших в соцсетях об очередях к урнам для голосования, ожидается в последние часы работы избирательных участков.


 

18 март 16:32 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (130)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20