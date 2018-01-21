Наблюдатели: Пессимистический прогноз по явке на президентских выборах в Архангельской области вряд ли сбудется

Глава Избиркома Архангельской области Андрей Контиевский сообщил, что до трех часов дня в Архангельской области проголосовали 404460 жителей региона (44,28 %), включенных в списки избирателей.





Наиболее активно голосуют в городе Мирном. Там явка составила 63,19%, в городе Котлас – 49,31%, в Ленском районе на участки пришли более 48 процентов избирателей.





Менее активно голосуют Соломбальский округ города Архангельска – 36,99%, в Онежском районе – 38,09 и в Исакогороском районе города Архангельск – 38,22.





– Мы ждем, что и после 15 часов избиратели Архангельской области будут активно приходить на избирательные участки, – отметил Андрей Контиевский.





Наблюдатели отмечают, что электоральная активность в регионе на этих выборах значительно превышает аналогичные показатели 2012 года - тогда на 15.00 в Архангельской области проголосовали 40.9 % от общего числа избирателей. В этом они склонны видеть перемены в руководстве региона, шесть лет назад область еще не отошла от итогов правления губернатора Михальчука, имевшего крайне низкий рейтинг у населения, и являвшегося не локомотивом, а тормозом в любых начинаниях. Сегодня активная позиция губернатора Орлова приносит свои ощутимые плоды.





Так же наблюдатели уверены, что пессимистический прогноз по явке в Архангельской области – чуть выше 50 % - вряд ли сбудется. Большой приток избирателей, прочитавших в соцсетях об очередях к урнам для голосования, ожидается в последние часы работы избирательных участков.



