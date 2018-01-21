Игорь Скубенко: "Очень приятно видеть так много людей на избирательных участках" (видео))

Глава Северодвинска вместе с семьей проголосовал на выборах Президента России в школе № 13. На избирательный участок он пришёл со старшей дочерью Ксенией.

- Сегодня мы определяем наше долгосрочное будущее и этот день важен и для страны, и для Архангельской области и, конечно, для Северодвинска. И мне очень приятно видеть, что так много людей пришли на избирательные участки, - сказал Игорь Скубенко.

Он добавил, что его супруга проголосовала рано утром и рассказала, что увидела на участке множество людей.

Глава Северодвинска отметил, что по данным на 10:00, в городе корабелов проголосовало более восьми процентов избирателей города. Это больше, чем было на это же время в 2012 году, и, конечно, такая активность горожан не может не радовать.

- Я сделал свой выбор. И очень надеюсь, что все жители города поступят точно так же: в течение дня придут на избирательные участки и отдадут свои голоса за того кандидата, который им ближе, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Отметим, что на этих выборах город корабелов, продемонстрировавшей прошедшей осенью электоральную пассивность, радует своей активной гражданской позицией.

По данным северодвинских территориальных избиркомов, явка на выборах Президента РФ в городе корабелов на 15:00 составила 48,8 процента.



