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Новости с избирательных участков Архангельской области

На территории Архангельской области открылись все избирательные участки, образованные для проведения выборов Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года на территории Архангельской области открылись 897 избирательных участков.

С 6:00 начали работать участки № 784, 785 (Приморский район).

С 7:00 приступили к работе избирательные участки №13 (Архангельск); №55 (Архангельск); №415 (Котлас); № 426 (Котласский район); №612 (Новая Земля), №482 (Ленский р-н).

Временных избирательных участков на территории области – 33. Среди них 20 на территории больниц, интернатов и родильных домов, СИЗО – 2, на территории воинских частей – 9 и 2 на территории вахтовых поселков.

На 219 участках ведется видеонаблюдение. Трансляцию в режиме реального времени можно увидеть на портале нашвыбор2018.рф.

Голосование на всех участках завершится в 20:00. 

В досрочном голосовании приняли участие 5321 избирателя.

Голосование для отдельных групп избирателей из населенных пунктов Архангельской области, находящихся в труднодоступных местностях началось с 25 февраля. Это коснулось 109 избирательных участков из 16 районов — Вельского, Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского, Котласского, Лешуконского, Мезенского, Няндомского, Онежского, Плесецкого, Пинежского, Приморского, Устьянского, Холмогорского, Шенкурского. 

Досрочно голосовали в целом – 4 избирательных участка на Новой Земле, 3 – в Мезенском районе, 2- в Приморском районе (в т.ч. ЗФИ).

Самыми первыми среди проголосовавших досрочно были суда «Северного морского пароходства» «Механик Котцов», «Механик Брилин» и «Капитан Миронов». Всего в области в досрочном голосовании приняли участие 42 экипажа судов.

Самым северным участком на территории Архангельской области, где прошло досрочное голосование, стал избирательный участок на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, в голосовании которого приняли участие 378 избирателя.

 

18 март 09:17 | : Политика

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