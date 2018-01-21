Вечный Си. Китай отстоял своё право на пожизненное

Помните, как Остап Бендер отказался купить у бабульки на рынке вечную иглу для примуса, хотя в тот момент ему жёг карман почти не потраченный миллион долларов? Ведь не от скупости отказался, он просто не хотел жить вечно… скучно и утомительно. Это просто жить скучно, пусть и миллионером… а если править?

Не знаю, есть ли в китайском уголовном праве такая форма пресечения, как пожизненное заключение, гуглить лень. То, что там расстреливают коррупционеров, причём публично, с демонстрацией экзекуции по центральным телеканалам страны, мне известно. Как известно и то, что уровень коррупции от этого не снижается… ибо слаб и грешен человек по своей природе.

Точно знаю – теперь в Поднебесной есть пожизненное председательство. Председательство не абы чем, а всей страной, что, согласитесь, совсем круто.

Китайскому руководителю Си Цзиньпину разрешили руководить страной бессрочно. В воскресенье депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва одобрили исключение из конституции ограничения полномочий до двух сроков подряд, передает ТАСС.

А теперь пикантные подробности случившегося (пикантные для демократического общества). За вечного СИ проголосовали 3000… или около того депутатов ВСНП (что-то вроде нашей Думы, но с повадками Верховного Совета), двое были против, а трое воздержались. Впрочем, и эти пятеро смелых вряд ли чем-то рисковали, что-то внутри меня подсказывает, что их особое мнение лишь срежессированное проявление демократии – видите, и у нас можно быть против, и мы за это не расстреливаем.

Что неудивительно. ВСНП давно и прочно заработало репутацию органа, штампующего законы и прочую документацию, удобную узкому кругу руководства страны. Дьявольский эксперимент с частной собственностью и свободным выездом за рубеж при классическом авторитарном стиле управления социалистической окраски там и не думают заканчивать. Никаких господ и сударей, твердо и по-пролетарски – товарищ эксплуататор.

Другим своим решением Всекитайский съезд дополнил Конституцию страны идеями Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой. Там выделено три эры развития новейшего Китая. Первой названы времена Мао, объединившего опустошенную гражданской войной страну, второй эрой - развитие и рост благосостояния при Дэн Сяопине. Ну, а третья… сами догадайтесь чья. Именно в ней китайцы будут жить ещё богаче и сплочённей, а страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии.

Короче, идея там проста как три китайца (так в нашем детсаду говорили) – зарабатывайте, но под нашим чутким руководством, если надо будет, всё отберём в какой-нибудь мобилизационный фонд. И хрен куда денетесь, иначе постреляем.

Так и слышу вдох восхищение из уст наших недобитых сталинистов.

Между прочим, принцип сменяемости руководителя Китая через каждые 10 лет долго считался одним из основных для динамичного развития страны под руководством коммунистической партии. Ну, чтобы не впасть в застой, отрицательный пример Брежнева, при котором отношения между нашими странами были хуже не придумаешь (я не раз писал, как нас на воинской службе в конце 70-х натаскивали именно на войну с Китаем, в тот непродолжительный период, от «Союз-Аполлона» до Афганистана, Америка ходила чуть ли не в друзьях), был свеж и отталкивал. Ввели же ограничение после ухода Дэн Сяопина, как бы говоря, что такие гении и стратеги госустройства рождаются нечасто. А он вон, уже вылупился!

Россия хмыкнула и… выжидательно посмотрела на Путина.

А Трампу понравилось - «Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный. И смотри, ему удалось сделать ЭТО. Я думаю, что это замечательно. Может быть, мы когда-нибудь это попробуем». Хорошо сказал, правильно. Если что, всегда сошлётся на свой фирменный сарказм. Но сдаётся мне, в этом случае Доня искренне позавидовал коллеге Си. Такая личная свобода, когда в его родных Штатах и конгресс, и демократы, и комиссии по расследованию всякие.

В Китае, кстати, тоже всё непросто начиналось. Сначала были вбросы в СМИ, не только свои, но и зарубежные, или гонконговские, что по сути два в одном. Проверялась реакция мирового сообщества, как воспримется новый принцип несменяемости на главном посту страны. Насколько поднимут голову китайские диссидентские круги на Западе, которых довольно много и в США, и в Великобритании. Как мир и ближайшие соседи, например, Россия будут реагировать на это предложение.

Выяснилось, что большого взрыва это не произведёт, все давно и относительно спокойно относятся внутрикитайским чудачествам (с внешними гораздо сложнее). Китайским диссидентам ещё и покойней, на лучшего всё равно не сменят, а с этим, по крайней мере, всё давно ясно. Российские политологи, причём даже вполне либеральной ориентации, спокойно говорят об ещё одной эпохе поднебесного тоталитаризма. Что расстреливают… так у них это национальная традиция. Хорошо, не крокодилам скармливают.

Китайского авторитаризма не боятся по той же причине, что и российского. Все партийные органы накрепко повязаны с бизнес-элитой. Уже и руководители из провинции на уровне уездов - солидные и богатые люди, дети многих учатся на Западе, сдаётся мне, что и вклады в тамошних банках имеются (те, кого напоказ расстреливают, просто лохи, берегов невидящие). Из-за этого борьба с коррупцией в последние годы превратилась в борьбу с оборзевшими элитами. Плюс огромная пропасть между богатыми и бедными (нам такой разрыв и не снился), богатый юг и почти нищий северо-запад страны. Ещё одна напасть – дешёвый китайский труд перестаёт быть востребован мировой экономикой, есть страны, где делают не хуже, но гораздо дешевле.

Наш президент, к слову, должен их китайскому президенту как минимум ящик чего-нибудь вкусного, армянского, особой выдержки. На фоне этого пожизненного очередное путинское шестилетие выглядит такой мелочью… но и сравнение с Си Цзиньпинем выглядит более солидно, чем с каким-нибудь Лукашенко или Мугабе.

Другое дело, если Китай при Си столкнётся с глобальными экономическими проблемами, от которых никто не застрахован. Тогда волна народного гнева…

…но не будем о грустном.

Леонид Черток