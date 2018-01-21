Читайте в Итогах недели от 18 марта 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Коммунисты бессрочны – Китай впадает в очередную эпоху неототалитаризма;

- Казус Скрипаля – Британия переиграла Россию в искусстве политической отмазки;

- Зацепиться языками – директор школы из Татарстан стал невинной жертвой в борьбе нефтяных гигантов;

- Вспомнить всё – как 10 лет назад в Архангельск к Михальчук залетел.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40745-itogi-nedeli-s-12-po-18-marta-2018-goda.html