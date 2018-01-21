Эти бравые "вагнеровцы". Тутов и Беднов рассуждают о российских наемниках

О героизме «вагнеровцев» и шумихе вокруг трагедии беседуют писатель, участник боевых действий в Югославии в девяностые годы Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Александр Тутов: - Сейчас такой шум пошел по поводу «Вагнера». Так получилось, что я сам имею к этому некоторое отношение, потому что был в свое время добровольцем в Югославии. Тогда тоже в СМИ говорили, что там «тысячи наемников» воевали на стороне сербов. Во-первых, я сразу могу сказать, что их там были отнюдь не тысячи, а гораздо меньше. Во-вторых, какие они наемники? Если бы они перешли на сторону хорватов или бошняков, то заработали бы гораздо больше. Но их деньги не интересовали. Я как-то сравнил деньги, которые мне платили за работу в Югославии со своей мизерной докторской зарплатой начала девяностых – примерно столько же.

Анатолий Беднов:- Среди погибших есть и наш земляк, житель Североонежска Евгений Аликов, которого некоторые местные СМИ уже окрестили «поморским авантюристом».

А.Т.: - Так получилось, что целый ряд моих хороших знакомых и один хороший друг служат в компании «Вагнер». И когда какой-нибудь негодяй вроде Невзорова (я не боюсь этого слова) говорит, что наемников замочили – вы не переживайте… Это наши нормальные люди, которые и за Россию, Новороссию и, временно, за Сирию переживают. На самом деле это давняя русская традиция – быть добровольцем и кому-то помогать. Это еще в девятнадцатом столетии было.

А.Б.: - Когда Вронский ехал сражаться на стороне сербов.

А.Т.: - И еще раньше, в начале девятнадцатого века…

А.Б.: - Когда отправлялись воевать за свободу Греции. В двадцатом веке в Парагвае наши офицеры участвовали в Чакской войне и выиграли ее, один из них, Борис Касьянов, бросился на пулемет, то есть ценою жизни совершил подвиг, такой же, как Александр Матросов и еще десятки советских воинов в годы Великой Отечественной.

Наемники не бросаются на амбразуру ради победы в битве и спасения товарищей.

А.Т.: - В Парагвае наши разбили немцев, которые воевали на стороне боливийской армии и не ожидали разгрома.

А.Б.: - Еще раньше русские добровольцы воевали за независимость бурских республик.

А.Т.: - Потому что наши не могут терпеть несправедливость. И поэтому мы теряем иногда лучших наших сыновей.

Компания «Вагнер» очень четко позиционирует себя в Сирии. В ней в основном все-таки работают профессионалы, там практически нет людей, которые никогда не участвовали в боевых действиях. У них хорошая боевая подготовка. И в принципе соотношение потеря один вагнеровец к ста боевикам – это вполне нормально. Я знаю ситуацию, когда на одной сопке было девять «трехсотых» (то есть раненых), а погибших – ни одного, и около сотни врагов они ликвидировали. На другой сопке при штурме нашими было двое погибших - и это считается уже большими потерями. А тут начинают расписывать, что у «вагнеровцев» было двести, триста, шестьсот убитых. Простите, но вы говорите про людей, которые воевали много лет. Они хорошо умеют воевать. И я думаю, что если потери у них возникли в пределах двадцати-тридцати человек, то это большие потери. Они никогда столько не теряли за последнее время. Но когда говорят про пятьсот, шестьсот, семьсот, девятьсот… вы хотя бы просчитывайте эту ситуацию.

А.Б.: - Понятно и объяснимо, когда злопыхательством по отношению к погибшим «вагнеровцам» занимаются те, для кого Россия – «эта» страна, принципиальные пораженцы, которые намеренно преувеличивают цифры потерь. Но порой и те, кто вроде бы числит себя в патриотах, превращают трагедию в повод для умозрительных рассуждений о преимуществах «народной» армии перед «наемной», а на самом деле стремятся доказать низкую боеспособность частных военных формирований. Может быть, слово «частный» в названии компании на кого-то действует, как кот на Шарикова? А что с того, что военная компания – частная? Разве она не защищает государственные интересы в одном из самых сложных и «горячих» регионов планеты?

А.Т.: - Да, это касается и наших патриотических сил. Я хорошо отношусь к Игорю Стрелкову, он же Гиркин, хотя мы были в Югославии в разных местах. Но я хочу сказать: зря вы раздуваете наши потери, правда гораздо важнее. Надо критиковать российское руководство, может быть, в том отношении, что оно не поддерживает, не помогает нашим бойцам, а не тех, кто воюет и погибает.

Надеюсь, что они погибли не зря. Кстати, «Вагнер» не имеет отношения к уважаемым мною Мозговому, Беднову и другим. В смысле покушения на них…И попытка связывать их – это тоже, по-моему, подстава. Хотя не исключаю, что это именно наемники Плотницкого действовали.

А.Б.: - Сейчас много говорят о судьбе законопроекта, регламентирующего деятельность ЧВК, о том, что после трагических событий его хотят отложить или совсем отклонить.

А.Т.: - Думаю, что если ЧВК дадут определенные права, потому что эти ребята погибают, теряют друзей, решая проблемы нашей страны, то это будет справедливо. И. значит, нуждаются в защите со стороны страны.

Ведь они не пошли туда, где платят больше. Они пошли воевать за Россию, рискуя жизнью за двести-триста тысяч рублей в месяц. Многие из них могли зарабатывать гораздо больше. Но они погибли за то, чтобы мы жили хорошо и чтобы враги нас боялись. Вспомним классическую римскую фразу: «Хочешь мира – готовься к войне». И хорошо, что у нас есть люди, которые могут и умеют воевать.

А.Б.: - Потому что никакое самое совершенное современное оружие, возможности которого нам продемонстрировали в качестве иллюстрации к ежегодному Посланию Президента, не заменит того, что называется человеческим фактором. Какими бы неуязвимыми не выглядели вооружения, без профессионально подготовленных и патриотически настроенных воинов они – лишь груда металла. Об этом надо помнить.



(на фото: "интеллект" современного российского наемничества во всей красе)