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Бюллетень из-за решетки. Архангельские СИЗО готовы проголосовать за будущего президента

Напомним, что до вынесения приговора обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах, сохраняют за собой избирательные права.

В двух архангельских СИЗО, №1 и №4, всё готово к воскресному голосованию – оборудованы специальные помещения с урнами, кабинками и соответствующей мебелью. Все, как на воле… только без выездной торговли.

Также проголосуют еще в трех областных учреждениях закрытого типа -  котласском и вельском следственных изоляторах, в областной больничке УФСИН.

На сегодняшний день в перечисленных выше учреждениях находятся 695 человек плюс 64 – под домашним арестом.

Кстати…

…в отличии от расхожего мнения, что подследственные, как люди подневольные, будут голосовать за того, на кого кажут следователи и администрация, бывалые люди утверждают, что в СИЗО-то самая оппозиция (отрицалово) и сидит.

14 март 11:56 | : Политика

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