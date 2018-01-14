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Жителей двух районов Архангельска бесплатно доставят на избирательные участки

Места расположения избирательных участков № 112 и № 125 изменились, в связи с чем жителей поселков Кемский и 21-го лесозавода 18 марта будут доставлять на выборы специально организованные автобусы.

Число избирателей участка № 112 – 1410 человек, участка № 125 – 1246 человек. Поскольку места проведения выборов Президента России для них находятся на значительном удалении, администрацией Архангельска принято решение для комфорта жителей поселка Кемский и поселка 21-го лесозавода организовать автобусные рейсы.

Определены маршруты движения транспортных средств:

- от дома № 10 по улице Кемская до избирательного участка № 112 (ул. Краснофлотская, 3) и обратно;

- от дома № 2 корпус 1 по улице Баумана до избирательного участка № 125 (ул. Маслова, 22) и обратно.

Бесплатные автобусы по указанным маршрутам будут ходить с периодичностью один раз в час.

(на фото: автобус, конечно, будет другой… но принцип тот же)

13 март 11:27 | : Политика

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