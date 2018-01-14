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Константин Щемелинин: Судный день еще не наступил, но...

В книге «Деньги» я написал: «За неверный выбор союзников надо платить проигрышем в войне. За неверный выбор целей военной агрессии надо платить проигрышем в войне. За военное поражение надо платить контрибуцией, территорией и независимостью страны. За все надо платить!». 

Об этом часто многие забывают, но это так! Поэтому если кто-то жалуется, что его союзники предали его или не помогают так, как хочется, то это его проблемы — он ошибся с выбором союзников и должен за это заплатить! 

Поэтому если кто-то принимает решение послать танки на Донбасс в 2014 году, полагая, что вот-вот он победит, а победы нет до сих пор — это его проблемы, это неверный выбор военных целей, и за это тоже надо заплатить! 

В политике нет ничего нового — сейчас также, как и раньше, образуются союзы, кто-то с кем-то воюет, а кто-то кого-то предает.  

Вспомним начало прошлой, Первой Холодной войны. СССР был одной из тех стран, которые победили Третий Рейх, казалось бы, зачем воевать дальше? Но нет, у США появилась ядерная бомба — супероружие по меркам того времени, и Америка решила подмять Советский Союз под себя.  

Что является супероружием, с точки зрения США, в настоящее время? Конечно же, ПРО! Система противоракетной обороны, которая позволяет быть стране защищенной от ядерного удара из России. 

Вспоминаем дальше — почему США не нанесли ядерный удар по СССР в конце 1940-х годов? У Америки было мало ядерных бомб, а Советский Союз обладал могучей армией, способной взять под контроль всю Западную Европу. Поэтому США планировали ядерные удары и нарабатывали еще большее количество ядерных бомб. 

Точно то же самое делает США и сейчас — Америка всячески продвигает ПРО, расширяя число баз, оснащенных этими противоракетами.  

Но в 1949 году СССР испытал свою ядерную бомбу — теперь и у Советского Союза появилось супероружие! Да, ядерных зарядов у СССР было очень мало по сравнению с США, но они были! Тогда образовалась новая реальность, в которой Америка надолго отложила планы ядерного нападения на СССР! 

То же самое произошло недавно, в марте 2018 года — Президент России продемонстрировал всему миру новейшие образцы вооружений. Основные и наиболее легко реализуемое супероружие — это ядерный подводный дрон и гиперзвуковая ракета (ракета «Сармат» — это тоже, в какой-то мере, новое супероружие русских).  

Да, как и в 1949 году у СССР, у современной РФ супероружие пока еще в начальной стадии развертывания, но оно есть! И точно также, как в 1949 году, после испытания советской ядерной бомбы; так и сейчас, после демонстрации возможностей российского оружия, мир тоже стал другим. Отныне американское ПРО — это уже не супероружие. 

Вспомним, что было дальше — после 1949 года. В 1950 году началась Корейская война! С точки зрения теории гражданских войн Корея стала территорией борьбы между двумя альянсами, возглавляемыми КНР и США. То прошлое — это наше будущее — скоро, очень скоро мир увидит новую большую войну. 

Где это произойдет — сейчас неизвестно, но одна точка уже готова взорваться прямо сейчас — это Украина. Вряд ли все начнется на Корейском полуострове, у Северной Кореи есть ядерное оружие, а это сильный сдерживающий фактор! Может что-либо подобное начнется в Сирии, хотя России итак действует на пределе возможного, а военная мощь Ирана гораздо меньше, чем военная мощь США. Но, может, война начнется где-нибудь на другой точке земного шара? Кто знает?  

Крупная региональная война уже вот-вот готова вспыхнуть на Земле, и скоро вспыхнет. Такова сила вещей, такова логика Второй Холодной войны!

Константин Щемелинин, крымский писатель

13 март 08:28 | : Политика

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