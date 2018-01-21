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Все девушки делают это? В Архангельске голосовать за президента мотивируют эротическими фантазиями

В восьмимартовские дни соцсети облетела фотография, с которой девушки, скажем так, в пикантном виде призывают 18 марта идти на выборы.

Интимные места моделей прикрывает плакат, выполненный в расцветке российского флага. Что не оставляет сомнения, за какого кандидата стоит проголосовать и, одновременно, дает пищу мужским эротическим фантазиям.

Особое внимание привлекает то, что в центре группы находится законная супруга действующего депутата областного Собрания Александра Дятлова.

Мнения наблюдателей снова разделились.

Одни, кто попроще, называют увиденное срамотой. Те же, кто посложнее, вспоминают аналогичные приемы в пиаре, в том числе, политическом.

Ровно через неделю мы узнаем, насколько действенной оказалась данная фотосессия.

12 март 07:58 | : Политика

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