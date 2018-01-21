Ведомости: Падение рейтинга Путина приведет к усилению административного ресурса на выборах

В городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей, рейтинг кандидата в президенты России Владимира Путина неожиданно резко упал с 10 января по 18 февраля более чем на 12 процентных пунктов. Социологи предполагают, что чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти. Газета Ведомости делает вывод, что это может привести к усилению административного ресурса на выборах.

В Москве и Петербурге рейтинг Путина упал с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля, пишут "Ведомости" 7 марта со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В других городах-миллионниках рейтинг Путина упал на те же 12 процентных пунктов еще до Нового года, но затем подрос на два процентных пункта. Подобные тенденции наблюдаются в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек. "Стабильным рейтинг действующего президента остается только в городах с 500 000-950 000 жителей и на селе", - отмечает газета. При этом в крупных городах возросло число не определившихся с выбором и улучшился рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина,

Чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти, пояснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. "В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям", - рассказал он. По словам социолога, падение рейтинга Путина - это фактор начала предвыборной кампании: "Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают".

А сравнивать эти цифры с предновогодним всплеском рейтинга Путина не вполне корректно, считает Федоров. "Если его исключить, то колебания в диапазоне пяти процентных пунктов. А к началу марта цифры [Путина] подросли", - отметил гендиректор ВЦИОМ. "Ядра [электората] кандидатов уже кристаллизовались, особого прироста голосов за основного кандидата после президентского послания, вероятно, не будет", - отметил Федоров и напомнил, что в избирательной кампании выделились два неожиданных лица - Павел Грудинин и Ксения Собчак и, вероятно, поэтому число неопределившихся растет.

Собеседник "Ведомостей", близкий к администрации президента, предположил, что города-миллионники проголосуют с явкой чуть выше 50%. Вместе с тем дугой источник газеты в администрации президента указал, что любая социология - это инструмент активного формирования реальности, когда с помощью цифр пытаются внушить те или иные интерпретации происходящего. "В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55-60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% - это будет подвиг", - высказал предположение собеседник издания.

Третий собеседник "Ведомостей" рассказал, что разница между явкой в крупных городах и по области может достигать 20%, обычно же в области она на 10-12% больше. "Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса, то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов - несколько выше", - полагает источник в АП. По его мнению, явка в миллионниках составит 45-55%.

Политолог Андрей Колядин поясняет, что в крупных городах более политизированный избиратель, у него меньше проблем с поиском источников существования и он менее зависим от власти. По его мнению, принуждение горожан прийти на выборы может привести к обратному эффекту. Однако Колядин не исключает, что "чиновники в последний момент включат все возможные механизмы, от принуждения до угроз, поскольку они все равно считают, что в центре их будут оценивать по результатам выборов".

Отметим, накануне, 6 марта, "Ведомости" сообщали, что к борьбе за явку на выборы избирателей на президентские выборы подключились магазины, бензозаправки, банки, кинотеатры и транспорт.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В них примут участие восемь кандидатов: Владимир Путин как самовыдвиженец, Владимир Жириновский от ЛДПР, бизнесмен Павел Грудинин от КПРФ, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, телеведущая Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Источник: http://www.newsru.com/russia/07mar2018/reiting.html

Фото: https://ru.narodna-pravda.ua/