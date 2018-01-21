Александр Беглов: Не обижайтесь на меня, северодвинцы

Цель повторного приезда президентского полпреда в Архангельскую область – проверка исполнения «майских указов». Такую версию высказали журналисты издания «Регион 29».

Александр Беглов отметил ряд позитивных моментов, в числе которых — обеспечение местами в детских садах детей в возрасте от полутора до трёх лет, ликвидация второй смены в школах, благоустройство территорий, практически полное отсутствие безработицы в городе, высокий уровень средней заработной платы, расселение ветхого жилого фонда.

— Конечно, это не означает, что весь аварийный жилой фонд в Северодвинске ликвидирован, — отметил полпред. — Но выделенные средства были рачительно освоены, а сама программа будет продолжена и в 2018 году.

Есть ещё много задач, которые предстоит решить, подчеркнул Александр Беглов. Например, обеспечение жильём детей-сирот, а также ремонт и реконструкция дорог и мостов.

Также Александр Беглов подчеркнул, что благодаря утверждённой президентом России госпрограмме вооружений машиностроительные гиганты загружены заказами минимум до 2028 года.

— Да, в городе есть проблемы, которые можно и нужно решать, — сказал Александр Беглов. — Но в целом Северодвинск меня порадовал. Городу есть, чем гордиться. Особенно его людьми — образованными, опытными, трудолюбивыми!

Впрочем, журналисты других изданий высказывают мнение, что северодвинский ВПК был серьезно расстроен невниманием со стороны полпреда в его первый визит, и Беглов, как культурный человек, поспешил разрулить ситуацию.

(фото издания «Правда Севера»)



