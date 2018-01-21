Февральский рейтинг губернаторской влиятельности: Игорь Орлов на 66-м месте

Важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, а также Российский инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы.

Наблюдатели отмечают, что в тех регионах, где побывал действующий президент, как правило и без видимых причин начинает расти рейтинг главы региона. То есть, одним своим присутствием осеняет…

Итак, самыми влиятельными оказались: глава Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Последние три места занимают: Сергей Ситников (Костромская обл.), Александр Левинталь (ЕАО), Наталья Жданова (Забайкальский край).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 66-м месте, прибавив с января четыре пункта.