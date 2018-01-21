Кокаин летит в Россию? Спецоперация, которой не было

«Иногда нашему государству выгодно, чтобы тонна чистейшего афганского героина попала на улицы благополучных европейских городов».





Это реплика ФСБ-шника из одного ментовского сериала, где наши спецслужбы сделали всё возможное, чтобы товар дошёл до адресата, хоть для этого и пришлось вступить в преступный сговор с питерскими бандюганами.





Именно эта ассоциация пришла ко мне, когда прочитал о героине в российском посольстве. Ну, думаю, наши джеймс-бонды опять что-то замутили, но засветили спецоперацию. И тут пошли душещипательные подробности, после которых остается странное послевкусие. Как будто сладко… но что-то горчит.





Для тех, кто ещё не в курсе (хотя много ли таких). Кокаин нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Произошло это ещё в декабре 2016 года, но всплыло только сейчас (через интернет) по чьему-то недогляду. Что ж, случаются проколы, тем более в наш век свободных коммуникаций. Раньше надо было убирать всех причастных… но это уже будет не детектив, а фильм ужасов.





Нам начинают втирать про некую спецоперацию, успешно проведённую совместно Аргентиной и Россией. И вдогонку сообщение о том, что Тверской суд Москвы заключил под стражу трех человек по обвинению в попытке контрабанды кокаина из Аргентины в 12 чемоданах из посольства РФ в Буэнос-Айресе.



Почему только сейчас? Кто допустил, чтобы наркодилеры столько времени гуляли на свободе?! Снова вспоминаются сериалы про нечестных сотрудников ФСКН, у которых что ни торговец «белой смертью» - то барабан, который им не только клиентуру сливает, но и отстегивает от своих щедрот. Впрочем, почти сразу же последовало уточнение – ордер на арест был выписан ещё в середине декабря прошлого года, сейчас обнародовали, потому что утечка произошла… всё равно долго.





Читаем дальше - груз кокаина в 12 чемоданах был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. По данным МИД РФ, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.





Впечатляет? Меня лично впечатляет место, выбранное для хранения дури. Вы представляете, как охраняются школы при наших посольствах за рубежом, особенно в странах, где терроризм вещь отнюдь не экстраординарная, где иногда случаются и госперевороты? Уж поверьте, их охрана не хуже, чем у секретной части, ведь, если что, дети посольских – самый лучший вариант для шантажа и обмена в случае захвата. А тут целых 12 чемоданов кокса… просто не школа, а камера хранения. Кто-то верит, что всё это проворачивалось тайно, а первые лица нашего диппредставительства только ушами хлопали?





В ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.





То есть, нас убеждают, что в Россию попала невинная мука, а происходившее в школе при посольстве была лишь грамотная постанова. Слишком красиво, слишком сценарно… жизнь прозаичней и жёстче.





Хорошо, кокаин складировали и дали ему отлежаться. Что дальше с ним делать? Только распространять внутри школы, ибо беспрепятственно вынести с территории посольского комплекса 12 чемоданов ещё сложнее, чем туда их занести. Тут мне подсказывают – планировали переправить в Россию. Как с современной проверкой багажа это сделать? Только там, где багаж не проверяется, то есть, с диппочтой. А это уже целая сеть… или банда, с участием если не первых, то отнюдь не последних лиц не только посольства в Буэнос-Айресе, но и в МИДе в Москве.





Я склонен верить версии, что наши спецслужбы совместно с аргентинскими действительно накрыли транзитный кокаиновый коридор, долго и успешно действовавший. Но там такие имена… что срочно понадобилось отбеливание (а дома втихую с этими подонками сами разберёмся). Вот откуда и мука, и мелкие козлы отпущения с непосольскими фамилиями (Худжумов, Абьянов, Чикало…).





Ну, а аргентинской стороне заплатили за молчание… даже боюсь представить, сколько. Или просто отдали подмененный на муку кокаин… пеките ваши тортильяс, нам не жалко.





В принципе, на госслужбе, тем более дипломатической, чего только не бывает (читайте первый абзац). Например, мой тесть, полковник ГРУ, в бытность свою военным прокурором одной крупной и неспокойной афганской провинции рассказывал, как от всего сердца дарил халат какому-нибудь не в меру шебутному вождю пуштунского племени, а тот через три дня умирал от неизвестной заразы. Вроде бы убийство… а с другой стороны - долг перед советской Родиной. И проколы случаются, и утечки, всякое бывает.





Но, если случилось, зачем поручать отмазку непробиваемым дурам? Да-да, я о говорящей голове российского МИДа Марии Захаровой (которую держит за жизненный пример пресс-секретарь нашего КРАО Леночка Ларионова). Она, видите ли, не верит, что транзитом кокаина занимался кто-то из дипломатов, зато допускает, что это мог быть какой-нибудь технический сотрудник посольства. Который мог загрузить в диппочту 12 чемоданов… ну, просто атлант без кариатиды. Как же это напоминает мой разговор одиннадцатилетней давности с пресс-секретарём тогдашнего губернатора Киселёва по поводу размещённой в Сети видеозаписи с пачкой зеленой бумаги: «Не верь глазам своим… как ты мог только подумать про такого человека…». Я пытался втолковать Ларисе, что именно про такого человека и можно подумать… как об стенку горох.





Именно это бездарное щебетание МИДовской птички-говоруна делает историю с почти государственным кокаином почти реальностью. Главное, что мы пока не слышим серьёзных оргвыводов. Напомню, в позднем СССР после посадки Руста на Красной площади, оказавшейся просто актом международного воздушного хулиганства, со своих постов слетели все, вплоть до министра обороны. Там было какое-то понятие о чести и совести… или просто ветер перемен?





Сейчас читаю в интернете доморощенные версии случившегося. Понравилась та, где сам посол, вдруг испугавшись объёмов пересылаемого, заложил соучастников, фактически совершив явку с повинной. Чтобы без участия первого лица учреждения да такие суммы… нет не верю.





А ещё понравилось упоминание аргентинского экономического чуда, о котором трындели несколько лет назад. Неужели с кокса?! Тогда будем ждать, когда и Россия зацветёт…





Леонид Черток