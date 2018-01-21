Читайте в Итогах недели от 4 марта 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Смертельное танго – аргентинский кокаин как субъект расцвета российской экономики;
- Этот шаловливый Слуцкий – депутата от ЛДПР возбуждают исключительно либеральные журналистки;
- В пылу дебатов – как Путин сделала всех кандидатов одной левой своим федеральным посланием;
- Пресс-завтрак с мэром – Игорь Годзиш не путает амбиции с карьеризмом.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40646-itogi-nedeli-s-26-fevralya-po-4-marta-2018-goda-sleduyuschiy-vypusk-itogov-18-marta.html