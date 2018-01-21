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Читайте в Итогах недели от 4 марта 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Смертельное танго – аргентинский кокаин как субъект расцвета российской экономики;

- Этот шаловливый Слуцкий – депутата от ЛДПР возбуждают исключительно либеральные журналистки;

- В пылу дебатов – как Путин сделала всех кандидатов одной левой своим федеральным посланием;

- Пресс-завтрак с мэром – Игорь Годзиш не путает амбиции с карьеризмом.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40646-itogi-nedeli-s-26-fevralya-po-4-marta-2018-goda-sleduyuschiy-vypusk-itogov-18-marta.html

04 март 08:24 | : Политика / Скандалы

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