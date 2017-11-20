Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск комментирует послание президента

Глава Северодвинска Игорь Скубенко и председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов прокомментировали ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Один из главных акцентов в выступлении главы государства был сделан на повышение качества жизни и благосостояния граждан. С этой позицией полностью солидарны глава города и председатель депутатского корпуса.

- Все важные аспекты были затронуты. Многое прозвучало в унисон той общей работе, которая сегодня нами проводится в рамках национальных проектов, в том числе и важные вещи, связанные с перспективами развития нашего государства. Был затронут и ряд вопросов, которые мы на местах аккуратно обсуждали, а Президент сделал на них акцент. Теперь мы понимаем, что они будут в повестке Правительства Российской Федерации, и мы будем с большим оптимизмом смотреть на обозначенные Президентом направления развития. Очень важное выступление, особенно через призму тех событий, которые происходят в отношении нашей страны, - прокомментировал Игорь Скубенко.

- Чёткие посылы были и федеральной, и региональной, и муниципальной властям. Президент не только даёт направления развития отраслей, но и критикует. Это очень важно, потому что он обращает внимание на проблемы, которые есть в здравоохранении, образовании, бизнесе. Мы получаем информацию о том, над чем предстоит работать. И было очень приятно видеть в послании кадры Северодвинска и услышать о той технике, которая делается на Севмаше, и к которой имеют отношение большинство жителей города, - поделился Михаил Старожилов.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

02 март 12:28 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (20)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20