Северодвинск комментирует послание президента

Глава Северодвинска Игорь Скубенко и председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов прокомментировали ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Один из главных акцентов в выступлении главы государства был сделан на повышение качества жизни и благосостояния граждан. С этой позицией полностью солидарны глава города и председатель депутатского корпуса.

- Все важные аспекты были затронуты. Многое прозвучало в унисон той общей работе, которая сегодня нами проводится в рамках национальных проектов, в том числе и важные вещи, связанные с перспективами развития нашего государства. Был затронут и ряд вопросов, которые мы на местах аккуратно обсуждали, а Президент сделал на них акцент. Теперь мы понимаем, что они будут в повестке Правительства Российской Федерации, и мы будем с большим оптимизмом смотреть на обозначенные Президентом направления развития. Очень важное выступление, особенно через призму тех событий, которые происходят в отношении нашей страны, - прокомментировал Игорь Скубенко.



- Чёткие посылы были и федеральной, и региональной, и муниципальной властям. Президент не только даёт направления развития отраслей, но и критикует. Это очень важно, потому что он обращает внимание на проблемы, которые есть в здравоохранении, образовании, бизнесе. Мы получаем информацию о том, над чем предстоит работать. И было очень приятно видеть в послании кадры Северодвинска и услышать о той технике, которая делается на Севмаше, и к которой имеют отношение большинство жителей города, - поделился Михаил Старожилов.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)