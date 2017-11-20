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Виктор Павленко: Послание Владимира Путина – обращение ко всему миру

Сенатор Виктор Павленко прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию:


- Глава государства обратился не только к российскому народу, но, по сути – ко всему миру. Впервые было заявлено о том, что Россия обладает таким стратегическим военным потенциалом, который обеспечивает ее роль в решении любых глобальных вопросов современности. Президент особо подчеркнул, что растущая военная мощь России – это надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку она является основой баланса сил и важнейшим фактором международной безопасности.


Владимир Путин не случайно предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, удвоив в предстоящие шесть лет расходы на эти цели. Для нашего региона важно, что особая роль в новой коммуникационной стратегии отводится Северному морскому пути, который станет глобальной, конкурентной транспортной артерией. Масштабные индустриальные проекты в Арктике укрепляют ее научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе.


Президент подчеркнул, что наша страна сегодня располагает всеми необходимыми ресурсами для технологического прорыва, который станет основой для повышения уровня благосостояния населения. Но для этого, по словам Президента, нужно расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, и местного самоуправления. Наша задача – создать условия для всестороннего раскрытия потенциала главного богатства России – ее великого народа.


 

02 март 09:21 | : Политика

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