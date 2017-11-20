Елена Доценко на новом месте. Из бывшего молодежного министра готовят нового лидера архангельских справедливороссов?

Елена Доценко перешла на новую работу.

Двумя днями ранее бывший министр по делам молодежи и спорту в правительстве Архангельской области, с конца прошлого года занимавшаяся связями с общественность в структуре управления аэропорта «Архангельск», неожиданно распрощалась «до новых встреч» с журналистами, поблагодарив их за совместную работу.

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, её пригласила к себе помощником вице-спикер Государственной Думы (фракция «Справедливая Россия») Ольга Епифанова. Судя по всему, в её штате Елена Юрьевна будет заниматься делами конкретно Архангельской области, совмещая при этом работу регионального пресс-секретаря.

Между тем, ряд наблюдателей высказали мнение, что из Елены Доценко будут готовить нового регионального лидера справедливороссов, возможно, уже под осенние выборы в Областное собрание. Такое предположение делается на основании того, что у этой партии на местном уровне после ухода Татьяны Седуновой из депутатов не осталось ни одной более-менее значимой и известной фигуры.

Напомним, что два года назад Доценко с успехом участвовала в праймериз «Единой России» под выборы в Госдуму и заняла в общем зачете почетное четвертое место.

Редакция ИА RUSNORD желает Леночке на новом месте успехов и надеется на продолжение сотрудничества.

(первое фото на новом месте, со странички Елены Доценко в Facebook)