Былое и думы. Российско-норвежские отношения - вчера, сегодня... навсегда

Всегда полезно получать информацию из первых рук.

И я был благодарен за приглашение после встречи в офисе Артура Чилингарова,

спецпредставителя президента РФ в Арктике и Антарктике по международным делам,

перенестись в Норвежское посольство в Москве. Благо Новый Арбат и Поварская находятся в шаговой доступности.

Полномочный министр, Советник посланник Королевства Норвегии Улаф Нильс Туе и ваш покорный слуга в неформальной обстановке обсуждали текущее состояние дел в российско- норвежских отношениях. И, конечно, что там происходит в "big Arctic 8"- большой арктической восьмерке.

На мой взгляд, нынешнее состояние российско-норвежских отношений выглядит просто ужасающим. Дипломаты жалостливо блеют в ответ на активно машущих саблями политиков и военных. А мы, российский бизнес, только разводим руками и негодуем. Причем шашками машут в обеих странах - России и Норвегии. Не спеши, читатель Руснорда. Все по порядку.

Быстрая трансформация антирусских настроений в большой арктической восьмерке не удивительна. Нас и в лучшие, "до-украинские времена", там не больно-то жаловали. Не поленитесь и узнайте, кто там в этой восьмерке и сразу все станет ясно. А вот то, что эта трансформация произошла и у нашего ближайшего соседа Норвегии, которая активно помогала нашей стране в 90-х прошлого века, меня лично несколько удивило.

Но давайте понимать, что Осло, средняя и южная часть Норвегии, где проживает 90% населения страны, всегда смотрело в рот своим американским друзьям. Еще со времен СССР, когда все советские люди пели о мире и тут же "про бронепоезд, что стоит на запасном пути". Именно это время сформировало проамериканские настроения, которые никогда и не скрывались в Норвегии. Все мы, русские, "политические" туристы, учившиеся и делавшие бизнес в Норвегии, всегда это отчетливо понимали. Маленькие северные проекты Архангельска, Мурманска и НАО с провинциями Финнмарк, Тромс, Нурланд, включая сотрудничество с ведущим арктическим центром в Буде, никогда, положа руку на сердце, не были определяющими основной вектор наших отношений.

А это уже из своего личного опыта. "Северный морской коридор" (СМК), проект ЕС, который мне выпало координировать 7 лет в северо-западном федеральном округе России тоже был хорошим примером, что российское участие в нем Архангельской, Мурманской областей и НАО было очень ограниченным. В отличии от Бельгии, Норвегии, Нидерландов и Великобритании. Правда, и финансовый вклад РФ в развитие ЕС-СМК-Стратмос Interreg IVB был нулевым. Именно норвежская губерния Рогаланд с нефтяной столицей Ставангером были настоящими локомотивами проекта. Причем визиты российских участников в Хаммерфест на Сневит Белоснежку СПГ помогли во многом избежать "норвежских" ошибок при строительстве порта Сабетта и только что запущенного Ямал -СПГ.

Это ли не пример взаимовыгодного профессионального сотрудничества стран-соседей? Но давайте снова вернемся в недавнее прошлое.

Постсоветская эйфория быстро сменилась отрезвляющим душем огромной разницы в уровне жизни между быстро развивающейся Северной Норвегией и деградирующим северо-западом России в 90-х. Эта разница сократилась в "тучных" 2000-х, но совсем не на столько, как представляли официальные власти России. Теперь и вовсе наступила пора отрезвления. 2010 год стал последним успехом в российско- норвежских отношениях, когда в Мурманске на самом высоком уровне было наконец-то подписано чрезвычайно важное и компромиссное соглашение

о спорных зонах в разработке нефтегазовых месторождений Арктического шельфа.

Йенс Столтенберг, норвежский премьер- министр, подписал это соглашение от норвежской стороны. Да-да, это именно тот самый Столтенберг, который сейчас только что назначен

на второй срок своего руководства в НАТО. И нам, в общем-то друзьям Норвегии, приходится объяснять, что соглашение о спорных зонах - это вовсе не предательство интересов нашей страны, а взаимовыгодное сотрудничество. Где нет ничего личного, только бизнес. Надо понимать, что Норвегия и ее нефтяная столица Ставангер сумели создать уникальные

технологии в области арктического горизонтального бурения на шельфе. Россия только- только начинает создавать эти технологии, и оставаться "собакой на сене" на спорных территориях было просто бессмысленно.

2010 год поставил точку в споре за арктические ресурсы, начавшийся еще в 1924 году со времен раннего СССР. Эта перевернутая страница, как ожидалось, должна была привести в нефтегазовым совместным открытиям и энергетическому буму в Арктике. Но произошло падение нефтегазовых цен, вслед за этим украинский кризис… и вот теперь охлаждение отношений.

Норвегия присоединилась к антирусским санкциям своих главных союзников ЕС и США, а Россия отплатила той же монетой. Норвежская семга стала попадать на стол россиян в два раза дороже и с белорусским привкусом. Многие нефтегазовые проекты были заморожены и Архангельский форум 2017 года с удивительным для иностранных гостей названием "территория диалога", стал наконец-то площадкой для встреч. В том числе и министра иностранных дел Норвегии в конференц- зале САФУ после трехлетнего перерыва.

Руснорд писал об этом с легкой формой иронии, имея ввиду некий показной оптимизм. Сейчас все мы видим продолжение диалога по существу сорвано. Все новые и новые санкции старшего брата по НАТО США и поддакивающая "норвежская" реакция у меня лично вызывают двоякое чувство. Да, мы не приемлем вмешательство в наши выборные процессы или указания кого любить русским мужчинам и женщинам. Но лично я с положительно воспринимаю "санкционные" списки русских олигархов, деньги которых имеют весьма сомнительное происхождение.

Но не буду утомлять читателя. Давайте реально смотреть на мир. Кто бы спорил, что все мы любим нашу страну, наш Архангельский край. Только слишком много стало у нас показных патриотов и низко-профессиональных деятелей , готовых бороться за хорошие деньги в присутствии заказных папарацци с любым отрицательным явлением нашей жизни. Что касается международной арктической ситуации, вся эта возня явно не на пользу России.

Совсем уж недавняя встреча с Улафом Нильсом Туе, вторым человеком в норвежском посольстве в Москве, только подтвердила, что наступила пора решительных действий и энергичной работы для вывода России из изоляции. И, прежде всего, поисков выхода из недопустимо прохладных отношений с нашим ближайшим соседом Норвегией, дружба с которой насчитывает века.

Специально для ИА Руснорд

Владимир Харлов

Редакция ИА RUSNORD от души поздравляет своего постоянного автора Владимира Харлова с днем рождения, желает ему бодрости духа, свежести тела, любви близких и сбыта всех мечт.