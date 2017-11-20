Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин о законах Гражданской войны

Четыре закона гражданских войн
Закон о неизменной сущности гражданской войны

Сущность гражданской войны неизменна: если управляемая или обычная гражданская война началась по политическим причинам, тогда она продолжится как политический конфликт; если же управляемая или обычная гражданская война началась по этническим причинам, тогда она продолжится как этнический конфликт.

Закон о сохранении государства после гражданской войны

Если управляемая или обычная гражданская война началась по политическим причинам, тогда она несет в себе тенденцию к сохранению территориальной целостности государства.
Если управляемая или обычная гражданская война началась по этническим причинам, тогда она несет в себе тенденцию к распаду государства; при этом, чем этнически ближе расположены враждующие народы, тем больше вероятность того, что государство сохранится как единое целое, и наоборот – чем этнически дальше находятся враждующие народы, тем вероятность распада государства выше.

Закон о терроре и голоде во время гражданской войны

Гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с использованием методов массового террора, неизбежно приведет страну к массовому голоду.


Закон о потерях в гражданских войнах

Любая гражданская война завершается с уровнем безвозвратных потерь от всех причин солдат и мирного населения обычно в промежутке от 0,5% до 6%, реже – свыше 10% от предвоенной численности населения страны:

1) гражданская война, начавшаяся после тяжелой войны с внешним противником, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 1%;
2) управляемая гражданская война несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 1%;
3) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам и идущая без массового террора и без массового голода, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 2%;
4) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с использованием методов массового террора и отягощенная массовым голодом, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 6%;
5) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам, идущая без  использования методов массового террора, но отягощенная массовым голодом, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 6%;
6) гражданская война, начавшаяся по этническим причинам, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 6%.

В редких случаях, гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с использованием методов массового террора и отягощенная массовым голодом, или же гражданская война, начавшаяся по этническим причинам с применением практики массового геноцида, может завершиться с уровнем безвозвратных потерь около 10-30% от предвоенной численности населения страны.

Следствие из закона о потерях в гражданских войнах
О границе между любым вооруженным противостоянием между гражданами одной страны и гражданской войной
Если в каком-либо завершившемся вооруженном конфликте между гражданами одного государства число погибших на поле боя и умерших от последствий противостояния (ранений, болезней, голода, холода, террора, геноцида и прочего) граждан гораздо меньше 0,5% численности предвоенного населения страны, тогда этот конфликт гражданской войной не является.

Выводы по всему исследованию:
1. По внутренним причинам гражданские войны бывают двух видов – войны по политическим или же по этническим причинам.
2. По зарубежному влиянию гражданские войны бывают двух видов – управляемая гражданская война или обычная гражданская война.
3. Массовый террор во время гражданской войны является причиной массового голода.
4. Стадии гражданской войны являются такими: обязательные – подготовительная, резкое возрастание напряженности, спусковой момент, определение противника, активные боевые действия, ограниченные боевые действия или распад страны и финальная, а также необязательные – установление диктатуры и завершение периода диктатуры.
5. Определены даты начала и завершения более чем двух десятков гражданских войн, в частности, в России (7 ноября 1917 года – 1 декабря 1922 года), Греции (3 декабря 1944 года – 16 октября 1949 года) , Камбодже (11 марта 1969 года – 7 января 1979 года), а также восстания Желтых повязок и распада империи Хань (февраль 184 года – 204 год), Английской революции (6 июля 1642 года – 30 января 1649 года), распада Югославии (22-23 декабря 1990 года – 17 февраля 2008 года) и Мексиканской революции (20 ноября 1910 года – 8 апреля 1920 года).
5. Гражданская война обычно завершается с уровнем потерь около 2% или 6% от предвоенной численности населения страны.
6. В редких случаях, гражданская война может завершиться с уровнем потерь порядка 0,5-1% или около 10-30% от предвоенной численности населения страны.
7. Государство после завершения гражданской войны по политическим причинам, в основном, сохраняет свою территориальную целостность.
8. Государство после завершения гражданской войны по этническим причинам обычно распадается, но может и сохранить свою территориальную целостность.
9. Первой в истории человечества была гражданская война в Древнем Египте, произошедшая в 2180-2151 годах до н. э.
10. Гражданская война в России является самой кровопролитной гражданской войной в истории человечества, как по числу суммарных потерь, так и по числу средних ежесуточных потерь.
11.  Рассчитаны потери населения от всех причин во время гражданских войн: в Древнем Египте (60 тыс. чел.), в Ассирии (240 тыс. чел.), в Древнем Риме (конфликт между Цезарем и Помпеем – 680 тыс. чел.), в Византии (40 тыс. чел.), в Империи инков (220 тыс. чел.), а также во время восстания Желтых повязок и распада империи Хань (1,2 млн чел.), мятежа Ань Лушаня (7,9 млн чел.), «Великой замятни» в Золотой Орде (60 тыс. чел.), религиозных войн во Франции (840-960 тыс. чел.) и Мексиканской революции (300 тыс. чел.).

Константин Щемелинин, крымский писатель

01 март 14:34 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (11)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20