Константин Щемелинин о законах Гражданской войны

Четыре закона гражданских войн

Закон о неизменной сущности гражданской войны

Сущность гражданской войны неизменна: если управляемая или обычная гражданская война началась по политическим причинам, тогда она продолжится как политический конфликт; если же управляемая или обычная гражданская война началась по этническим причинам, тогда она продолжится как этнический конфликт.

Закон о сохранении государства после гражданской войны

Если управляемая или обычная гражданская война началась по политическим причинам, тогда она несет в себе тенденцию к сохранению территориальной целостности государства.

Если управляемая или обычная гражданская война началась по этническим причинам, тогда она несет в себе тенденцию к распаду государства; при этом, чем этнически ближе расположены враждующие народы, тем больше вероятность того, что государство сохранится как единое целое, и наоборот – чем этнически дальше находятся враждующие народы, тем вероятность распада государства выше.

Закон о терроре и голоде во время гражданской войны

Гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с использованием методов массового террора, неизбежно приведет страну к массовому голоду.



Закон о потерях в гражданских войнах

Любая гражданская война завершается с уровнем безвозвратных потерь от всех причин солдат и мирного населения обычно в промежутке от 0,5% до 6%, реже – свыше 10% от предвоенной численности населения страны:

1) гражданская война, начавшаяся после тяжелой войны с внешним противником, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 1%;

2) управляемая гражданская война несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 1%;

3) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам и идущая без массового террора и без массового голода, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 2%;

4) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с использованием методов массового террора и отягощенная массовым голодом, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 6%;

5) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам, идущая без использования методов массового террора, но отягощенная массовым голодом, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 6%;

6) гражданская война, начавшаяся по этническим причинам, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 6%.

В редких случаях, гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с использованием методов массового террора и отягощенная массовым голодом, или же гражданская война, начавшаяся по этническим причинам с применением практики массового геноцида, может завершиться с уровнем безвозвратных потерь около 10-30% от предвоенной численности населения страны.

Следствие из закона о потерях в гражданских войнах

О границе между любым вооруженным противостоянием между гражданами одной страны и гражданской войной

Если в каком-либо завершившемся вооруженном конфликте между гражданами одного государства число погибших на поле боя и умерших от последствий противостояния (ранений, болезней, голода, холода, террора, геноцида и прочего) граждан гораздо меньше 0,5% численности предвоенного населения страны, тогда этот конфликт гражданской войной не является.



Выводы по всему исследованию:

1. По внутренним причинам гражданские войны бывают двух видов – войны по политическим или же по этническим причинам.

2. По зарубежному влиянию гражданские войны бывают двух видов – управляемая гражданская война или обычная гражданская война.

3. Массовый террор во время гражданской войны является причиной массового голода.

4. Стадии гражданской войны являются такими: обязательные – подготовительная, резкое возрастание напряженности, спусковой момент, определение противника, активные боевые действия, ограниченные боевые действия или распад страны и финальная, а также необязательные – установление диктатуры и завершение периода диктатуры.

5. Определены даты начала и завершения более чем двух десятков гражданских войн, в частности, в России (7 ноября 1917 года – 1 декабря 1922 года), Греции (3 декабря 1944 года – 16 октября 1949 года) , Камбодже (11 марта 1969 года – 7 января 1979 года), а также восстания Желтых повязок и распада империи Хань (февраль 184 года – 204 год), Английской революции (6 июля 1642 года – 30 января 1649 года), распада Югославии (22-23 декабря 1990 года – 17 февраля 2008 года) и Мексиканской революции (20 ноября 1910 года – 8 апреля 1920 года).

5. Гражданская война обычно завершается с уровнем потерь около 2% или 6% от предвоенной численности населения страны.

6. В редких случаях, гражданская война может завершиться с уровнем потерь порядка 0,5-1% или около 10-30% от предвоенной численности населения страны.

7. Государство после завершения гражданской войны по политическим причинам, в основном, сохраняет свою территориальную целостность.

8. Государство после завершения гражданской войны по этническим причинам обычно распадается, но может и сохранить свою территориальную целостность.

9. Первой в истории человечества была гражданская война в Древнем Египте, произошедшая в 2180-2151 годах до н. э.

10. Гражданская война в России является самой кровопролитной гражданской войной в истории человечества, как по числу суммарных потерь, так и по числу средних ежесуточных потерь.

11. Рассчитаны потери населения от всех причин во время гражданских войн: в Древнем Египте (60 тыс. чел.), в Ассирии (240 тыс. чел.), в Древнем Риме (конфликт между Цезарем и Помпеем – 680 тыс. чел.), в Византии (40 тыс. чел.), в Империи инков (220 тыс. чел.), а также во время восстания Желтых повязок и распада империи Хань (1,2 млн чел.), мятежа Ань Лушаня (7,9 млн чел.), «Великой замятни» в Золотой Орде (60 тыс. чел.), религиозных войн во Франции (840-960 тыс. чел.) и Мексиканской революции (300 тыс. чел.).

Константин Щемелинин, крымский писатель