Эксперты: Послание Путина будет не столько обращением главы государства, сколько посланием кандидата в президенты

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет сегодня в 12:00 по московскому времени впервые не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что оценки работы и перспективы на будущее в послании будут совпадать с программой Путина на предстоящих выборах, которые пройдут 18 марта. ОБ этом сообщает Newsru.com. Раскрывать содержание этого документа он не стал: "Мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Не будем сейчас вдаваться в детали".

Формат общения главы государства с парламентариями в виде послания Федеральному собранию предусмотрен Конституцией РФ. В этом программном политико-правовом документе президент традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития внутренней и внешней политики на ближайший год и на перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

На этот раз Путин обозначит в выступлении то, каким видит свой следующий, четвертый по счету президентский срок, но не будет упоминать о таких непопулярных мерах, как повышение налога на доходы физических лиц, повышение пенсионного возраста и ликвидация налоговых льгот, писало ранее агентство Bloomberg.

Нынешнее послание станет уже 24-м в новейшей истории России и 14-м для президента Путина, который буквально через две недели рассчитывает быть переизбранным на новый шестилетний президентский срок. Именно поэтому Путин выступит не с планом работы на ближайший год, а с обращением, охватывающим шестилетний период.

Ранее подобные выступления всегда укладывались в рамки календарного года, но в конце декабря первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что глава государства имеет право выступить с посланием тогда, "когда сочтет нужным". И в Кремле решили, что оптимальное для этого время - прямо перед новыми выборами Путина, дабы усилить электоральный эффект от этой речи, рассчитывая, что послание отчасти и станет предвыборной программой Путина.

В связи с явной предвыборной окраской данного мероприятия партия "Яблоко" накануне призвала президента Путина не оглашать 1 марта свое послание, обратив его внимание на то, что это стало бы явным нарушением Конституции РФ. Подобное выступление ставит кандидатов в президенты в неравное положение с действующим президентом, идущим на новый срок. Путин вполне мог бы выступить с посланием уже после выборов 18 марта. Или же выступить 1 марта, но только с отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012-2016 годов.

Однако в Центризбиркоме РФ не сочли это нарушением закона, заявив, что ограничения в использовании преимуществ должностного положения не должны препятствовать исполнению должностных обязанностей, коим и является послание. Там также отметили, что российское законодательство не предусматривает ограничения действий президента на период предвыборной кампании.

В Кремле по этому поводу заявили, что никаких оснований для переноса даты послания нет, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вслед за ЦИК повторил, что "это конституционная обязанность президента, и в любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее".

Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации на оглашение послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ. Аккредитацию получили 705 журналистов; для сравнения, в 2016 году, когда Путин оглашал предыдущее послание Федеральному собранию, аккредитованы были 616 журналистов.

Как пишет государственное агентство РИА "Новости", целевой аудиторией нынешнего послания президента России Федеральному собранию будет не политическая элита, как было с предыдущими посланиями, а обычный гражданин. То есть целевая аудитория Путина на этот раз - те, кто пойдет на выборы 18 марта 2018 года.

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов так и говорит: послание будет не столько обращением главы государства, сколько посланием кандидата в президенты.

С этим связано и изменение места оглашения послания - из Кремля его перенесли в Манеж. "Смена площадки преследует две цели: расширить аудиторию - там будет не только политическая элита, но и, думаю, лидеры общественного мнения, лидеры некоммерческого сектора; во-вторых, новое место будет иметь более серьезный информационный эффект", - говорит Слатинов.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин говорит, что повышенный интерес к посланию связан именно с тем, что оно пройдет чуть больше чем за две недели до выборов. "Оно будет первым и, может быть, единственным публичным развернутым программным заявлением Путина не только как президента, но и как кандидата в президенты. И в этой связи мы ожидаем, что президент будет говорить не только о текущих задачах на 2018 год, но и о перспективах развития страны на шесть лет", - сказал глава РСПП, отметив, что бизнес ждет сигналов в части будущей конструкции налоговой системы.

В свою очередь, главный экономист "Центра развития" ВШЭ Валерий Миронов ждет, что послание станет словесной интервенцией, которая даст сигнал бизнесу наращивать инвестиции. "Долгосрочные вложения требуют психологического настроя, этого звериного желания инвестировать, то есть уверенности, что они окупятся", - добавил Миронов.