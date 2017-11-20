Тему предстоящего форума «Арктика – территория диалога» определят 5 марта

Основная тема международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске в 2019 году, будет определена в марте на заседании оргкомитета мероприятия под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сказанные им в Санкт-Петербурге.

Центральной темой форума в 2017 году был человеческий капитал в Арктике.

"Основная тема будет определена 5 марта, когда состоится основное заседание оргкомитета форума в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина", - сказал Орлов.

По его словам, на заседании оргкомитета также планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой инфраструктуры, логистикой, определением мест проведения мероприятий предстоящего форума.

Игорь Орлов отметил, что в 2017 году на мероприятие приехало больше людей, чем прогнозировалось. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию новые места размещения. "Понимая потенциал и интерес к этому форуму, с этой задачей (размещения гостей - прим. ТАСС) справимся", - сказал Игорь Орлов.

Форум "Арктика - территория диалога" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Он проводится в России с 2010 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.