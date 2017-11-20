Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Тему предстоящего форума «Арктика – территория диалога» определят 5 марта

Основная тема международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске в 2019 году, будет определена в марте на заседании оргкомитета мероприятия под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сказанные им в Санкт-Петербурге.

Центральной темой форума в 2017 году был человеческий капитал в Арктике.

"Основная тема будет определена 5 марта, когда состоится основное заседание оргкомитета форума в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина", - сказал Орлов.

По его словам, на заседании оргкомитета также планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой инфраструктуры, логистикой, определением мест проведения мероприятий предстоящего форума.

Игорь Орлов отметил, что в 2017 году на мероприятие приехало больше людей, чем прогнозировалось. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию новые места размещения. "Понимая потенциал и интерес к этому форуму, с этой задачей (размещения гостей - прим. ТАСС) справимся", - сказал Игорь Орлов.

Форум "Арктика - территория диалога" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Он проводится в России с 2010 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

01 март 09:32 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (11)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20