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Новодвинские бунтари. КПРФ на местах сливает Грудинина

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:

…Для политиков итогом их работы является степень поддержки народных масс. Грамотный образованный политик, по сути, должен вести круглогодичную агитацию, а перед выборами сконцентрировать все имеющие партийные силы для максимального результата на выборах.

Но это все — о грамотных руководителях.

А мы поговорим о местном отделении КПРФ.

Накануне выборов начались очередные скандалы в стане красных. Все как заведено у Новикова и Ко.

За три недели до выборов президента из партии исключены, член областного КРК и по совместительству первый секретарь новодвинского отделения Новоселова Елена, и ее заместитель — второй секретарь Романов Дмитрий.

Два года назад обком уже разрушил новодвинское отделение и в течение года отделения в Новодвинска не существовало. Все попытки обкома собрать конференцию по восстановлению местного отделения оказались провальными. Так именно Новоселова и Романов восстановили партийное отделение, им люди поверили. Но разве коммунистическое счастье строится на доверие людей?

Новиков такого порыва не оценил. Барин, сразу заявил, что о помощи Новодвинску речи не может быть, так как «будет смотреть на их поведение.»

Кем себя возомнил Новиков?

Открыв рот, в очередной раз не подумав, он добавил уверенности у новодвинских коммунистов, что Новиков обычный приспособленец. Пьянство, глупость и лизоблюдство основные синонимы членов редеющей партийки. Новиков готов пожертвовать целым отделением ради своих холопов.

После чего Новиков провалил муниципальные выборы в Новодвинске, организовав там скандал. Лично приехал в местную избирательную комиссию со своими сплетнями и грязью, опять не произвел впечатления, но список новодвинских кандидатов отозвал, выставил свой в два раза меньше список и на этом от выборов самоустранился.

Выборы проиграл.

После чего связь с руководством новодвинского отделения была потеряна. Обком самостоятельно решили поддержать Грудинина, не обсудив это с новодвинскими коммунистами.

Данное пренебрежение Новодвинск принял, как неуважение к отделению.

Возмущение достигло предела и было принято решение не работать на данных выборах, не поддержать Грудинина. И дело ведь не в Грудинине, а в отношении Новикова к новодвинским коммунистам. Помещения нет, все приходится согласовывать между членами партии по телефону, финансирование отсутствует.

Годами у Новикова просится ставка 1 секретаря в размере 5 тысяч

28 февраль 13:07 | : Политика

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