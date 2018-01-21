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На конкурс плакатов ОНФ «День выборов» художники из Архангельской области отправили 46 работ

На конкурс плакатов Народного фронта участники прислали более 6 тысяч работ. С работами победителей конкурса скоро можно будет ознакомиться на выставке в Музее современной истории России с 5 по 18 марта.

Всего на конкурс поступило 6514 работ, из них больше всего работ в номинации «школьники» - 4875, на 2 месте «любители» – 1269, на третьем- «профессионалы» (260).

«Самыми популярными словами, использованными авторами плакатов, оказались слова «выбор», «будущее», «голосуем» и «выбирай». отметила координатор конкурса «День выборов», член жюри Любовь Солдаткина. – А среди основных образов, встречающихся в работах - ладони и руки, символизирующие выбор и единство, Кремль или Кремлевская стена, флаги и ленты в цветах российского флага – как традиционные символы России, а также образы будущего, отражённые в детских лицах. Некоторые плакаты уже начинают размещаться на билбордах в разных регионах страны».

Она подчеркнула, что в творческом конкурсе выразили желание принять участие люди разных возрастов и профессий, было очень много детских рисунков. Самому молодому автору плаката всего - 4 года, а самому старшему - 82 года.

Организаторы также рассказали, что наибольшее количество работ пришло из Саратовской области (644), Брянской области (536), Краснодарского края (365), Алтайского края (293), Кемеровской области (218), Самарской области (210) Курской области (187), Ярославской области (142). Что касается Архангельской области, то она занимает 4 место в СЗФО по количеству отправленных работ, всего их 46.

Напомним, что конкурс «День выборов» Общероссийский народный фронт запустил совместно с Музеем современной истории России при поддержке «Русской Медиагруппы» 23 января. Творческое состязание посвящено предстоящим выборам президента страны 18 марта 2018 г. В связи с большим количеством поступивших заявок прием работ продлен на сутки –до 23:59 мск 21 февраля. Работы победителей конкурса можно будет увидеть на выставке в Музее современной истории России с 5 по 18 марта.  

27 февраль 15:12 | : Политика

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