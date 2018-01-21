Константин Щемелинин: Если завтра война (Украины с Россией)

Недавно Киев завершил то, что раньше называлось АТО — отныне бои на Донбассе будут называться Украиной деоккупацией, ибо так записано в принятом законе. В этом же самом законе Россия названа страной-агрессором. Тучи сгущаются, так к чему все идет?

24 февраля 2018 года в интервью Радио Свобода начальнику Генштаба Украины Виктору Муженко задали вопрос: «Эксперты говорят, что России нужно примерно три года на то, чтобы полностью переоснастить свою армию, и вот тогда, возможно, Украине надо готовиться к широкомасштабной войне. Готовы ли ВСУ противостоять такой армии?».

Муженко ответил так: «Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и разные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины».

Генерал подтвердил важную информацию — три года. Через три года Россия будет готова к широкомасштабной войне.

2018, 2019, 2020 — вот эти самые три года.

Киев считает, что в течение этого времени армия РФ будет становиться значительно сильнее год за годом, а уже с 2021 года боеспособность российской армии будет находиться на примерно одном уровне или только слегка увеличиваться.

России нужно, чтобы эти три года были мирными, тогда Москва сможет успешно перевооружить свою армию и вывести ее на пик мощи.

Но готовность к войне отнюдь не означает стремление к войне! Армии всех стран в мире периодически перевооружаются, чтобы поддерживать свою боеготовность на должном уровне, поэтому нелогично считать, что после 2020 года Россия обязательно нападет на Украину.

В тот же день слова начальника Генштаба из Киева в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко: «Украина взяла курс на построение агрессивного государства, которое готовится к боевым действиям с Россией. Это необходимо учитывать в подготовке войск Южного военного округа и Черноморского флота России, а все выпады со стороны вероятного противника парировать на корню».

Какие можно сделать выводы? Прежде всего, нелогично ждать, чтобы твой противник усилился до максимума, поэтому вряд ли Киев станет ждать три года. Атаковать непризнанные ЛДНР (которые в Киеве считают территориями, оккупированными Россией) Украина вряд ли станет в 2020 году — в это время армия РФ будет почти на пике своей мощи. Остаются два года: нынешний, 2018 год и следующий, 2019 год.

История говорит, что в данных климатических условиях обычно воюют летом, поэтому время для полномасштабной войны ограничено: или это произойдет летом 2018 года, или летом 2019 года.

26 февраля 2018 года в интервью «Свободной Прессе» писатель Дмитрий Лекух сказал: «И даже самая примитивная аналитика, она подсказывает две возможные даты начала новой силовой операции в Донбассе. Это может случиться либо в преддверие выборов президента РФ. Либо — что вероятней — к чемпионату мира по футболу в России. И Ростов рядышком, где будут проводиться матчи с участием сборных других государств» и далее, он же: «Их устроит любой вариант. Их даже устраивает поражение. Им важно, чтобы в войне участвовала Россия. Чтобы это было хоть как-то задокументировано».

Но, кстати, говоря, ничего еще не решено: перемирие «Минск-2» действует, и по нему еще можно договариваться: так не будут удивительными ни война, ни мир в ближайшие два года на Донбассе.

Константин Щемелинин, крымский писатель