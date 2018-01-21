СИРА и оралы. В Архангельской области формируется новое протестное движение

Об этом в воскресенье на митинге Памяти Бориса Немцова заявили представители архангельской оппозиции.

- Мы работаем над созданием общества «Самоуправление и развитие Архангельска». «Вместе мы сила, вместе мы СИРА!» — пусть этот лозунг пугает тех, кто нас разъединяет, мы надеемся, что власть толстосумов закончится. Но это не произойдет само собой. Для этого минимум надо оторваться от диванов, прийти на выборы, наблюдать и закрыть все участки, - сказал в интервью местным журналистам представитель партии «Яблоко» Юрий Чесноков.

Наблюдатели вспоминают, что еще десять лет назад либеральные силы региона представляло политическое объединение «Наш дом – Архангельск»… которое растворилось сразу же после перехода его лидера Дмитрия Таскаева под знамена «Единой России».

Сам митинг по оценке представителей СМИ собрал около полусотни человек (погода в этот день была морозной.

Звучали призывы бойкотировать явку на президентских выборах в марте… причём из уст «яблочников», чей кандидат тоже в списке претендентов на главный пост в стране.

(фото с сайта 29.ru)





