Игорь Скубенко не ревнует к Архангельску

Глава Северодвинска дал интервью газете «Архангельск - город воинской славы».

С директором МУ МО "Город Архангельск" «Информационно-издательский центр» Олегом Кузнецовым Игорь Скубенко обсудил перспективы создания агломерации «Большой Архангельск» и особенности развития Северодвинска, по сравнению с Новодвинском, Приморским районом и столицей Поморья.

- Работа над формированием паспорта проекта «Агломерация «Большой Архангельск» продолжается. Как Вы восприняли этот проект и чего ждете от его воплощения? - спросил Олег Кузнецов.

- Я вхожу в проектный комитет и активно участвую в этом процессе. Никакой ревности из-за того, что «большим» должен стать именно Архангельск, я не испытываю. Наоборот, отношусь к этому начинанию с поддержкой и пониманием. Ведь именно в таком формате работы у наших территорий, объединенных межмуниципальной структурой, появляется куда больше шансов добиться успеха в реализации тех или иных совместных проектов, - ответил Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска обратил внимание читателей, что создание агломерации не означает объединения названных территорий региона.

- Мы все самодостаточны, но есть ряд вопросов, требующих совместного решения. Федеральное законодательство в этой части сегодня проработано недостаточно. Это значит, что у нас на руках есть все козыри: мы можем вынести на обсуждение те механизмы управления подобными структурами, которые нужны именно нам, - подчеркнул руководитель муниципалитета.





(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)