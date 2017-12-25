В Архангельской области запущен предвыборный сайт с заманухой

Проект запустил информационный ресурс «Регион29».

Пройдя по ссылке, вы можете узнать всё о конкурсе «Регион29 Выбирай!».

Непосредственно сам конкурс стартует в Архангельской области 18 марта 2018 года, в день выборов президента РФ. Среди участников — жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

На сайте доступна информация об организаторе мероприятия, правилах и сроках проведения конкурса, количестве призов, месте и порядке их получения.

Ещё одной важной функцией сайта стала возможность узнать, на каком избирательном участке можно проголосовать за будущего президента РФ.

А вскоре на сайте появятся фото конкурсантов, их участники предварительно разместят в социальных сетях. Затем организаторы запустят онлайн голосование за лучшие снимки. Победителей определят с помощью «лайков».

Впрочем, наблюдатели почему-то уверены, что и сайт, и сам конкурс будут работать на победу только одного кандидата… которого все прекрасно знают.