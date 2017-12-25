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"Вольное дело": У Павла Грудинина в Архангельской области практически нет шансов

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода анализирует шансы кандидата в президенты Павла Грудинина по Архангельской области:

До выборов президента остается чуть меньше месяца. Предсказывать результаты считается делом неблагодарным, но не выборах президента. Уверено можно идти в любую букмекерскую контору и ставить на действующего президента. Даже обидно становиться за наших «оппозиционеров», которые являются явными аутсайдерами в споре с Владимиром Путиным.

Самыми ярыми «оппозиционерами» себя считают коммунисты. Уже смешно. И кандидат у них подобающий «оппозиционер»…

Так почему же в Архангельской области проиграет Грудинин?

Во-первых, за агитационную работу взялся местный коммунистический состав. Ленивый, неповоротливый, заплывший жирком, любящий заниматься демагогией.

Во-вторых, та же причина, местные коммунисты. Из-за своей трусости и не решительности, они не пойдут в народные массы; не пойдут на предприятия, в госучреждения.

В-третьих, низкий авторитет первого секретаря обкома Александра Новикова.

В-четвертых, большинство отделений КПРФ на местах номинальные. Отток из партии катастрофический. Работу в муниципалитетах и поселениях некому вести. Вообще Новиков создал областную пирамиду КПРФ, которая в любой момент обрушится.

В-пятых, многие местные отделения состоят из фриков, маргиналов, тем самым компрометируя партию. Уважаемые люди не торопятся заполучить коммунистический билет.

В-шестых, тенденция к стабильности низкого результата. Уже на протяжении последних 5 лет КПРФ в области не может похвастаться результатом выше 15% (в лучшем случае).

В-седьмых, сращивание местного КПРФ с лесным олигархическим бизнесом. Причем представители данного бизнеса играют ключевую роль в местной партии. И данный факт давно не является секретом

В заключении… Члены обкома, обитающие в новом помещении на улице Вологодской, продолжают спокойно агитировать друг друга. С каждым годом «свободных ушей» становиться меньше.

Но они так же продолжают попивать кофе, водочку, увлеченно засев в социальных сетях.

P.S. От себя редакция ИА RUSNORD хочет добавить пункт восемь – назначение представителем Павла Грудинина в Архангельской области Леонида Таскаева… крайне легковесного молодого человек из хорошей семьи, но без должного авторитета и влияния в обществе.

(на фото: кандидат и его поморский клеврет)

19 февраль 11:41 | : Политика

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