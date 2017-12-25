Читайте в Итогах недели от18 февраля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Олимпийские слезы – российские болельщики несут на своих спортсменов сразу за всё;
- Рыбкины пляски - игры олигархов на отдыхе становятся элементом большой политики;
- Исчезновение Путина – президент задумался о бренности бытия и российском наемничестве;
«Водоканал» тревоги нашей – архангельские СМИ спекулирует политикой в хозяйственном вопросе.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40541-itogi-nedeli-s-12-po-18-fevralya-2018-goda-sleduyuschiy-vypusk-4-marta.html