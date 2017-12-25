Со взаимным облегчением. Архангельск временно остался без начальника градостроения

Михаил Елагин, недолгое время занимавший кресло главы департамента градостроения администрации Архангельска, сегодня последний раз вышел на работу.

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Об Елагине известно, что он долгое время работал в городской администрации Новодвинска ведущим, затем главным специалистом комитета по управлению муниципальной собственностью, председателем комитета.

Кто займет его должность, будет известно уже в понедельник.

Пока неясно, что конкретно послужило поводом для увольнения, но, как рассказали собственные источники редакции ИА RUSNORD, Елагин и городская администрация Архангельска расстаются со взаимным облегчением.