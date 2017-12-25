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Со взаимным облегчением. Архангельск временно остался без начальника градостроения

Михаил Елагин, недолгое время занимавший кресло главы департамента градостроения администрации Архангельска, сегодня последний раз вышел на работу.

Эта новость со скоростью звука распространяет сейчас по региональным СМИ.

Об Елагине известно, что он долгое время работал в городской администрации Новодвинска ведущим, затем главным специалистом комитета по управлению муниципальной собственностью, председателем комитета.

Кто займет его должность, будет известно уже в понедельник.

Пока неясно, что конкретно послужило поводом для увольнения, но, как рассказали собственные источники редакции ИА RUSNORD, Елагин и городская администрация Архангельска расстаются со взаимным облегчением.

16 февраль 12:28 | : Политика

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