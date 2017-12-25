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"А мы с Заборским денег не просили". Впечатление от конференции "Малым территориям - большое будущее"

Павел Меньшуткин, предприниматель и общественный деятель, когда-то глава Пинежского р-на Архангельской области:

- Сижу на конференции "Малым территориям - большое будущее", организованной НКО "Гарант" в Пинежском районе.

Эксперт из Латвии рассказывает о том, как разрабатывать стратегии развития сельских территорий...

А могли бы мы их учить на примере проекта по разработке стратегии трех северных районов "Северная сказка", загубленной в 2008 году губернатором Михальчуком и едранутой Единой Россией, которая здесь тоже присутствует в лице депутата облсобрания Сергея Эммануилова, который, конечно, не краснеет, приветствуя участников.

Пытаюсь понять, что ЕР тогда не устроило? Может с мозгами плохо было, а сейчас поумнели? Похвально бы было. Руку бы пожал.

Но вывод сделал банальный: мы с Игорем Заборским денег не просили и работали на результат...

Никакого интереса у ЕР с нами работать не было.

Матюгаться не буду. Все равно ведь не поумнеют

16 февраль 08:41 | : Политика / Экономика

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