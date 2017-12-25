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Если петух не клюнет. В Архангельской области в марте прогнозируется явка в 49%

«Давыдов.Индекс» провел опрос 150 экспертов, давших прогноз по явке в 50 регионах.

По их оценкам, самая низкая активность избирателей ожидается во Владимирской (47%), Архангельской и Иркутской (по 49%) областях, самая высокая – в Татарстане (75%) и Удмуртии (70%). Явку по России эксперты прогнозируют в 60%.

«Цифры могут вырасти, это будет зависеть от агитации и от того, что предложат штабы», – говорит политтехнолог Леонид Давыдов. Цифрам ВЦИОМа расти некуда, это, скорее всего, просто социально одобряемый ответ, полагает он: «Скорее эти цифры должны падать: чем ближе выборы, тем больше людей должны точно определиться, пойдут они на выборы или нет».

Впрочем, по мнению ряда экспертов, на всю историю демократических выборов в России реальные цифры явки никогда не совпадали с прогнозными. Обычно люди отвечают «как надо», а в день выборов ведут себя, как бог на душу положит… То есть, явка в сторону уменьшения.

15 февраль 11:54 | : Политика

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