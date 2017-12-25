Другой взгляд: Почему я иду на выборы (анализ экспертных оценок и публикаций в СМИ)

Нужен центр управления. «Голова» нужна

Федерация не способствует централизации

Нельзя не идти на выборы. Почему? Потому что система управления начнет разваливаться. Если мы не выбираем президента, главу государства, то как и кем будет управляться такое государство?! Оно распадется на составные части. И, к сожалению, федерация этому способствует. Статья Конституции о федеративном устройстве станет нашим главным политическим врагом. Почему? Потому что каждый губернатор станет свою губернию направлять в своем собственном русле. Поэтому нельзя не выбрать главу государства.

Исторически мы унитарное, единое, централизованное государство. Был период феодальной раздробленности, когда князья в середине XI века разделили киевскую Русь на удельные княжества. Тогда нас татары-то и захватили.

Урок: если мы не единое централизованное государство, нас захватывают. И исторически все князья это понимали, но, как говорится, крепки были задним умом. До освобождения от татар никакой централизации не было. В период московского княжества пришло понимание необходимости единого сильного центра. Царь всегда назначал губернаторов. А князья со времени Ивана Грозного не хотели подчиняться. Иван Васильевич ввел опричнину, потому что князья портили государство, противились централизации.

Нужен единый центр управления – государь

Помните повести временных лет, Москва - третий Рим… и т.д.? По 12 каналу Аркадий Мамонтов сделал грандиозный цикл передач «Следы Империи». Он там такие вещи рассказывает. Дух захватывает! Специалисты – то о них знали, а мы нет. Ну, например, Москва - третий Рим и иного не дано. Московский государь – это центр Вселенной! Вы понимаете почему? Потому что Константинополь пал, государственное православие уничтожено, и есть только один путь сохраниться. Большая территория. В окружении врагов. Нужен единый центр управления. Если его не будет - все разрушается.

Никита Михалков большую, хорошую работу делает в этом направлении, его 10-минутный ролик в ютубе называется «Зачем Китаю воевать». Он показывает, что нас китайцы могут захватить за неделю. Почему? Нет управления.

Сюжет такой: 2 января начинается атака на Владивосток и на Хабаровск 2 января выбрано потому, что все в отпуске и все спят. А депутаты Госдумы за рубежом на виллах отдыхают от трудов праведных и не очень. Интересный ролик, доказательный. Зачем Китаю воевать, если можно все купить? Но, тем не менее, там проект нападения Китая на нас. Почему это легко? Нет центра управления. И войск там нет. Российская дальневосточная группировка 260 тысяч, а у них миллион только для того, чтобы пересечь границу. И ракет малой и средней дальности нет. То есть, всю ту границу от Байкала нам нечем защищать. А китайцы считают, что мы им должны как раз все от Байкала до Хабаровска, полтора миллиона квадратных километров. Это к слову. И опять - нужен единый центр управления.

Страна большая, а регионы слишком самостоятельны

Если мы не выберем президента, произойдет раскол, потому что страна большая, а регионы слишком самостоятельны. Это решающий политический и управленческий аспект, его признают все теоретики. У нас много субъектов. Вопрос: как управлять, какую модель управления применять? Как никогда нужен центр управления. Голова нужна.

Для усиления государства сегодня нужен первый из главных признаков - суверенитет. В чем у нас проблема? Она та же, что и при Иване Васильевиче. Есть царь – президент. А есть боярская Дума. Кстати, об этом и Петр Толстой говорит. А бояре всегда, извините, сволочи. Это буквально было так, даже с Иваном Васильевичем. Царь говорит: «Давайте жить дружно», а они его травят мышьяком и свинцом. Коммунисты обнаружили в царских костях мышьяка в пять раз больше, чем в обычном костном материале. Папский легат соврал, что он убил сына, отомстил за то, что Иван Грозный отказался подчиниться Папе Римскому, сохраняя суверенитет. Папский легат приехал костелы на Руси строить, на что Иван Васильевич ответил: «Костелы стройте, подчиняться не буду». А сын у него умер не своей смертью, его бояре отравили. Посмотрите фильм «Иван Грозный: портрет без ретуши» на ютубе.

Президент должен лично назначать губернаторов

Губернатор должен лично подчиняться президенту

Серьезный момент с точки зрения теории управления: губернатор не подчиняется президенту лично. Причем даже тот, кого предложил президент. Половина губернаторов по-прежнему выборные. В последние годы президент предлагает кандидатуры, но утверждает-то их областное Собрание депутатов, то есть, они опять лично не обязаны главе государства, а формально должны местным заксобраниям. Есть подчинение только в рамках госслужбы и закона. А по бюджету не подчинены, полная вольница. Президент им сказал повысить зарплаты. Издал с десяток майских Указов в 2012 году. Так, у преподавателей зарплата должна быть в размере 200 процентов от средней по региону. На это дело 50 процентов Москва дает, 50 процентов губернаторы. И многие не выполнили законные Указы. То есть, они не выполнили указания царя. Почему? А говорят, у нас в бюджете денег нет. В коммерческой системе ситуация комична, коммерческая система ведет к не правовому государству.

Вот если бы была общая казна, касса как при коммунистах, то было бы так: царь издал указ, из общей казны всем платят. А сегодня в России общей казны нет. Общий кошелек разделили на три части. Федеральный - раз, и туда идет 50 процентов всех налогов, региональный – два, туда – 50, и отдают часть на муниципалитеты – три. И это одна из причин, почему нет вертикали власти.

При коммунистах Брежнев назначал, например, секретаря обкома Архангельской области Бориса Попова, а секретарь крайкома лично назначал горкомовцев и райкомовцев, и такие люди составляли единую вертикаль от Москвы до Котласа. И если что-то не так, то была личная подчиненность и зависимость местных руководителей от обкома и выше. А теперь этого нет.

Теперешний губернатор, конечно, отчитается перед президентом, нам по телевизору покажут, что он боится. Но он всегда скажет: «У меня в бюджете денег нет». Это происходит, потому что единую систему управления разделили на три части. Глядя на западный опыт. Но у нас другая историческая традиция. Нужен царь. И единый центр управления, но так, чтобы губернатор лично подчинялся ему. Чтобы президент лично назначал губернаторов, а не мы на выборах, и не областное Собрание депутатов.

Местную власть под государственное управление

А дальше спускаемся ниже и видим, что местная власть вообще официально не входит в систему органов госвласти, а это 50 процентов городов России. 50 процентов населения огромной страны! Вот и мы живем с вами вне государственного управления. У нас нет человека, который отвечал бы за социально-экономическую политику, молодежную политику, ни губернатора, ни человека президента, например, его полномочного представителя, который отвечал бы за это. То есть, единая вертикаль управления в данной Конституции разрушена. Если не идти на выборы, то не будет единого центра управления. Это общий тезис. Исторически мы всегда имели единый центр управления в лице царя, генерального секретаря, сегодня президента. Если не выбрать президента, коммерсанты начнут управлять.

Почему они богатые, а мы бедные?

Сегодня на ютубе можно послушать лекции историка Андрея Фурсова. Если послушаете, будете в шоке. Вся история другая. Послушайте «Правда о Сталине и Второй мировой войне», Вы узнаете все про Вторую мировую. Сейчас часть историков сходится во мнении, что было не две войны, а с 1914 по 1945 год одна тридцатилетняя война. В 1925 году европейские государства заключили Локарнские соглашения. По этому договору западные границы стали незыблемыми, а восточные для Германии практически открыты. С 1926 года Сталин стал готовиться к войне. С утра до ночи. Строили предприятия-дублеры. Это фантастика. Одно на Украине, другое за Уралом. Полторы тысячи предприятий. Знали, что надо будет всех посадить на поезда и вывести за Урал. Они готовились к войне, и мы живем благодаря этому. А с пятидесятого года у нас прямые военные действия с Америкой, летчики в Корее воевали с американцами. Сталин четко вел боевые действия. А они в ответ нас бомбили. В октябре 1950 года они уничтожили 103 наших самолета на военной базе во Владивостоке. Это все знают, ролик называется «Сталина отравили». 10 минут. Считали, что в 1954 году будет ядерная война с Америкой. Все заводы работали на ракеты, на самолеты и на танки. Это не просто болтовня. Это объясняет, почему мы нищие.

Говорят, а чего они богатые, а мы бедные? Потому что все деньги - на войну. И сейчас тоже. Не хотите, чтоб под окном была война, тогда вот пусть она в Сирии будет. Нельзя, чтоб страна оказалась без управления, надо выбирать руководителя. Поэтому я иду на выборы.

Старая добрая политинформация

Есть такая смешная проблема, отсутствие пропаганды. При коммунистах была политинформация, и народ держали в известности. Был бы сегодня губернатор лично подчинен президенту, ему бы сказали - ведите пропаганду, губерния- то не ведет пропаганду. И все самотеком идет. Месяц до выборов - пропаганды нет. Почему люди не идут на выборы. Потому что нужна хорошая пропаганда. А её, к сожалению, нет.

Наш путь развития – это создание единого централизованного государства, потому что много внешних врагов. Президент должен осознавать все проблемы современного мира и двигать Россию в нужном направлении. Мы находимся в противоречивой геополитической ситуации, когда идут боевые действия на южных рубежах России, и Россия участвует в этом конфликте. Чтобы система управления имела правильный вектор развития, нужен президент, который, в том числе, направлял бы губернаторов. Если их не направлять, губернаторов и коммерсантов, то они все растащат, как при Иване Васильевиче. А люди не знают этого, не понимают, зачем нужно идти на выборы.

Чтобы не было больше смуты

В социальной психологи есть отрицательная, антипатийная установка по отношению к первому руководителю. Но не он управляет. Управляют министры. Должностные лица. И сменить министра это дело, знаете, не такое легкое. На царя-то не надо валить. Не царь виноват.

Историк Николай Стариков говорит, что нужна новая опричнина госсектора и государственного управления, а это тяжело делать, но потихоньку делается, губернаторов поменяли в декабре, появился список предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию.

Главу государства нужно избирать. Безотносительно к персонам и личностям, нужен центр управления. Я иду на выборы, чтобы проявить уважение к системе управления, какой бы она ни была. Она нужна в любом случае, исторически Россия всегда в этом нуждалась. Мы имеете право не соглашаться с какими-то кандидатами в президенты, но нужно выбирать в любом случае, без царя, без главы государства нельзя.

Первый русский царь Михаил Федорович Романов сначала отказался от власти, когда его избрали на царство Земским собором после смуты в 1613 году, потому что мать-инокиня Марфа ему сказала: «Ты не соглашайся, русский народ непостоянный». Тогда бояре и воеводы: «Если не встанешь на царство, смута продолжится».

Чтобы не было смуты. Вот для чего надо избирать президента.

Материал подготовлен по итогам анализа позиций экспертов, экспертных оценок, высказанных неоднократно в последние годы в прессе, в интернет изданиях,

Елена Ломова

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