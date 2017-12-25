Экс мэр Новодвинска меняет политический окрас, а "Патриоты России" теряют последние кадры

Сегодня на очередной сессии Архангельского областного Собрания депутат Иван Попов, более известный как экс-мэр Северодвинска, заявил о своем переходе во фракцию «Справедливая Россия».

Напомним, что пять лет назад он избирался от «Патриотов России». Впрочем, после фиаско патриотов на выборах в Госдуму в 2016 году наблюдатели заговорили о закате этой идеологии. По крайней мере, в ее сегодняшнем состоянии.

А вот региональные эсеры действительно испытывают дефицит с кадрами. Запомним, что только за последнюю каденцию из партии и, соответственно, из фракции с треском вылетел Юрий Шаров, Татьяна Седунова была лишена мандата по сомнительному обвинению, а Михаил Завьялов, долгое время считавшийся одним из главных «кошельков» партии, присел на несколько лет в местах не столь отдаленных.

В свое время Попов считался одним из самых неуживчивых глав местных МО и находился в постоянной конфронтации с тогдашним губернатором Михальчуком. (за что, собственно, и потерял должность). Как депутат тоже проявляет активность, есть мнение, что его переход связан с какими-то внутренними договоренностями в свете грядущих осенних выборов в региональное Заксобрание.

Впрочем, большинство наблюдателей совсем не уверены, что «Справедливой России» удастся набрать нужный процентов голосов. Возможно, Попов будет страховаться и пойдёт на выборы одномандатником по Новодвинску.