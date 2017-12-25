Брадобрей для зайцев. Генерал Васильев ставит Дагестан... по стойке смирно

Все мы помним осенний губернаторопад, который все восприняли стартом президентской гонки и никак иначе.





Напомню, тогда в региональную власть запускали молодых и амбициозных. Желательно с опытом работы в госструктурах и владением всеми новыми прибамбасами типа соцсетей и гаджетов. Причём за каждым должен был маячить какой-нибудь покровитель (он же спонсор, направляющий, крыша и т.д.), гарантирующий профессионализм и лояльность нового назначенца своим именем, деньгами, должностью или головой. Впрочем, таким гарантом мог выступать не какой-то конкретный человек, а политический блок или госкорпорация… короче, с кого спросить можно.





Из этой схемы явно выбивался Владимир Васильев, отправленный рулить Дагестаном. Депутат, очень активный единоросс, ещё ни разу не демонстрировавший своих хозяйственных талантов (а чем же ещё должен обладать глава региона?!). Назначение, что называется, на грани фола – хотя он и наполовину казах, но явно не соблюдающий мусульманин, типа, сразу не порвут. Да ещё из бывших милиционеров… в курсе, как к ним на Кавказе относятся?





Всё это само по себе навевало детскую садистскую частушку – «дедушка старый, ему всё равно» (всё-таки под 70 человеку). Но я хорошо помню интервью Васильева, в котором он упомянул, что просчитал все риски… точнее, за него просчитали. Это назначение я уже тогда воспринимал экспериментом по постепенной замене этнических глав национальных республик русскими кадрами. То, что когда-то хотели сделать в Советском Союзе, но не рискнули и в итоге получили развал страны.





Но чтобы так круто! Тихо просидевший три месяца (что вполне объяснимо – входил в курс дел… или делал вид, что входил), экс-мент Васильев даёт команду на зачистку властной верхушки коррумпированной республики.





Почему сразу коррумпированной, спрашиваете? Пожалуйста, открываем политическое досье на Абдусамада Гамидова (бедный судья, который будет зачитывать ему приговор, язык об имя сломает), только что арестованного и этапированного в Москву главу правительства Дагестана. Читаем в его биографии - 7 августа 1996 года в Махачкале в результате теракта был убит министр финансов Республики Дагестан Гамид Гамидов, старший брат Абусамада Гамидова. То есть, вы поняли – депутата Народного собрания республики решили утешить… и отдали ему должность брата – рулить финансами насквозь дотационного субъекта. Дальше… у кого как фантазия разгуляется.





Вообще, не история у семьи Гамидовых, а вестерн. 2 ноября 2000 года самолёт, на котором Абдусамад Гамидов летел в Москву, был захвачен террористом Ахмедом Амирхановым, который, угрожая взорвать самолет, потребовал взять курс на Тель-Авив. В Израиле самолёт сел на аэродроме военной базы ВВС Увда. После приземления спецслужбы Израиля начали переговоры с террористом, в результате которых он сдался. Тогда ещё возникли подозрения, что угонщик не зря захватил именно этот рейс, где глава всех дагестанских финансов выполнял как роль надёжного щита в случае операции спецслужб по силовому освобождению, так и роль кошелька в случае удачного угона. А ещё раньше (летом 2000 года) в Махачкале был похищен 8-летний Джамал Гамидов, племянник А. Гамидова, сын его старшего брата. Джамал провёл в плену у похитителей свыше трёх лет. За его освобождение требовали сначала 2 млн. долларов, затем 1 млн. Ребёнок был освобождён в декабре 2003 года. Понятно, что похитители рассчитывали раздоить его дядю.





После таких передряг впору в дервиши податься (или какой в исламе аналог нашей схимне?). Но Абдусамад Гамидов не таков. При обыске в его доме изъяли два автомата Калашникова и целую коллекцию пистолетов - Beretta, ПМ и золотой ТТ (ох уж эти кавказские понты), на рукоятках инициалы хозяина. И это помимо материальных ценностей, которые сейчас изымаются у верхушки этой самой дотационной из национальных республик Российской Федерации.





А что же там творилось раньше? А раньше там руководил Рамазан Абдулатипов, большой специалист в национальном вопросе. Человек, говорят, достаточно честный (насколько это качество вообще возможно во власти), который только докладывал в Кремль, что в его республике не всё в порядке, но толком ничего не мог сделать из-за родовых кавказских условностей, от которых свободен Владимир Васильев.





Однако странную фразу на прощание сказал - Есть люди в Москве, которые на ходу бреют зайцев. От них страдали в 90-е годы. И плохо, что они порой навязывают президенту не очень популярные решения. Что бы сие значило? Похоже на предупреждение – на моё место едет чувак, которому наплевать на наши национальные интересы… личные в том числе.





Вряд ли кто-то сомневается, что Васильев в Дагестане выполняет прямое указание Путина зачистить всё и всех. По самой простой причине – нашего президента достала кавказская коррупция, где все между собой повязаны непонятными для европейца родственными узами.





Но тут возникают вопросы. Как я себе представляю, отставной генерал Васильев эти месяцы входил в курс дела и прикидывал свои силы – хватит ли их для проведения такой масштабной спецоперации. На арест чиновников, пусть даже самого высокого ранга, конечно, хватит, особенно при поддержке силами столичного ФСБ - не частные же армии они держат у себя в поместьях. А вот дальше… Подобные действия от варяга Васильева, да притом правильно преподнесённые нужными людьми не самому искушённому в подобных играх населению, могут запросто взорвать ситуацию внутри республики. Ведь за каждым из арестованных стоит свой клан, обладающий не только финансовыми, но и властными ресурсами. Надо ли напоминать, откуда в последние годы чаще всего вылезали боевики… с оружием в Дагестане тоже всё нормуль.





Рискну предположить, что этапированные в Москву будут всеми силами пытаться донести эту мысль до главных кремлёвских ушей.





А вот и первый сигнальчик о том, что Дагестан готов к сопротивлению - Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал аресты в республике «кампанейщиной» и сравнил их с предложением Владимира Жириновского оцепить Северный Кавказ «колючей проволокой. «Это политически сейчас неверно: идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики».Даже не ожидал такого спича от всегда осторожного и верноподданнического Рамазана Единороссовича.





Стоп, а ведь в том процитированном скандальном спиче Владимир Вольфович имел ввиду конкретно Чечню. Получается, что Абдулатипов напомнил своему тёзке Кадырову, наступил, так сказать, на любимую мозоль. Что это - только предупреждение или конкретный призыв к объединению перед федеральной угрозой?





Но про выборы очень вовремя помянуто. Сколько избирателей конкретно в Дагестане… немногим больше миллиона? Зато по всей России очень любят погромы, когда они касаются чиновничьих кланов. И тут акции действующего президента моментально ползут вверх…





…впрочем, куда ему ещё выше?





Леонид Черток