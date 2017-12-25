Куда подевалась "дружба народов"? Легенды и мифы бывшего СССР

Ах, как хорошо мы жили одной братской семьёй… пришёл алкаш-Ельцин и всё испортил – любят стенать адепты всего советского.

Смешно. Похоже, эти люди знали ту жизнь только по выпускам программы «Время». Ну, или по молодёжным фестивалям, где участникам волей-неволей приходилось держать себя в рамках. Или в корпоративных отношениях… хотя я присутствовал при споре украинских киношных людей с белорусскими, чей кинематограф круче. Чуть до драки не дошло. «Да у вас на «Беларусьфильме» одни выпускники нашего «Карпенко-Карого» снимают», - хорохорились первые. - «Да, конечно… у нас и во время войны в полицаях одни украинцы были», - иронизировали вторые. Представляете?

Ну, одни – не одни, а в армии мне довелось служить с западенцами. И они на своем достаточно понятном языке хвастались промеж себя подвигами родственников, скрывавшихся по лесам. Причём говорилось громко, с расчётом на наши уши, чтобы помнили. А это, между прочим, 77-й год, до перестройки глаза вытаращишь.

Когда я демобилизовался, то всех пугал разглагольствованиями, что Советский Союз обязательно когда-нибудь рассыплется, и процесс начнётся с Прибалтики. Просто те эстонцы, с которыми довелось служить в учебке, выглядели ну совершенно инородными телами. Не то чтобы западнее (тут я бы сам им фору дал), а другими - не желающими принимать ничего общего. А если и принимали, то как будто из-под палки, с брезгливостью и почти открытой неприязнью.

Когда вернулся, рассказал о своих впечатлениях отцу. А он в ответ о том, как год после Победы гонялся по латвийским лесам за лесными братьями. Часть их дислоцировалась в Риге. Отец, достаточно осторожный в таких высказываниях (но только не в политических анекдотах), честно признался, что не понимает, на чём там советская власть до сих пор держится. Неужели на штыках, на страхе?

Как я и предполагал, только союзные вожжи отпустили, Прибалтика побежала первой. Мне повезло попасть на съёмки в Ригу в мае 92-го, несколько месяцев это уже была настоящая заграница. Столица республики поразила своим запущенным состоянием. Такое впечатление, что нам специально показывали – видите, как мы под вами оскотиниваемся. Слава богу, там обошлось без резни и погромов, всё-таки Латвия находится под наблюдением цивилизованной Европы.

Но можно же достать не только бейсбольной битой по кумполу. Например, языком. В смысле, не давать говорить на родном, привычном, дома – пожалуйста. А особенно изощрённо доставать через детей.

Сейм Латвии в четверг, 8 февраля, в предварительном чтении одобрил законопроект о переводе школ нацменьшинств с 2020 года на преподавание большинства предметов на государственном латышском языке.

Не правда ли, уже одно определение нацменьшинство режет слух, как будто вас к этим… ну… к этим приписали. Однако по факту так оно и получается – русские в меньшинстве. Кстати, и при Советском Союзе слово нацмен было в обиходе. И относиться оно могло ко всем, кроме русских… на территории РСФСР, а особенно в аэропортах и на рынках. Так что, будем считать, это нам ответка прилетела.

Конечно, очень неприятно. И русскоязычным жителям это не нравится. Пока депутаты принимали этот сомнительный закон, возле здания сейма в Риге проходил митинг против искоренения в Латвии билингвального государственного образования. Собравшиеся читали стихи латышского поэта Райниса на русском и латышском языках, такой вот культурно-филологический протест. «Стоп этнической дискриминации», «Школы национальных меньшинств - латвийское богатство», «Ассимиляции нет», «Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем».

Всё понятно… когда наших интересов касается. Но представим на секундочку, что на улицы Москвы выйдут представители азербайджанской диаспоры (все с российским гражданством) требовать для своих детей преподавания на родном языке. Представляете, что им скажут? Учите, но факультативно, так как вашим детям придётся работать в учреждениях, где говорят только по-русски и пишут тоже. А не нравится – чемодан, вокзал…

Стоп! Штука в том, что массового исхода этнических русских из стран Балтии не наблюдается. Всё-таки Латвия – не Киргизия - и по культуре, и по комфорту проживания. А уж по последнему показателю, даже не Саратов.

Вообще, Латвия - на наш российский взгляд – страна парадоксов. Например, мэром Риги какой уже срок Нил Ушаков. Мало того, что русскоязычный по рождению, он ещё и часто выступает по-русски, и пишет на нём в аккаунтах рижской Гордумы… как будто специально издевается.

И до сих пор руководит столицей страны! Представляете, где давно был бы такой борзый в наших, российских условиях?..

Но это всё-таки Европа, пусть и заштатная. А вот, что происходит на Кавказе. Возвращение в Ереван, являющийся исторической территорией Азербайджана, является стратегической и политической целью азербайджанцев. Об этом в пятницу заявил президент Ильхам Алиев на съезде правящей партии «Новый Азербайджан».

«Это, вообще, что – объявление войны соседнему суверенному государству?» - подумал я, с утра прочитав такую хрень. И ведь на ровном месте, ничего пугающего из Нагорного Карабаха мы давно не слышим. И учтите, во время Великой Отечественной призывники из Карабаха прославились своей смелостью… в основном носители армянских фамилий.

Но потом стал думать, анализировать и пришёл к выводу, что это всё понты и пиар. Дело в том, что действующий президент Азербайджана Ильхам получил своё президентство из рук папы, можно сказать, в наследство. Гейдар - тот действительно был деятель, держал власть при любом строе, умел договариваться и лавировать. Но сын, как я наблюдаю, не в него, жидковат-с.

Давно читаю, что процветающий Баку - смесь восточной роскоши с европейским гонором - как бельмо на глазу у далеко не столь благополучной провинции… ну, чисто Москва. А тут опять выборы грядут, и самое простое и незатратное – сплотить народ вокруг себя реваншистскими лозунгами.

Я уж думал, сейчас армяне нанесут упреждающий удар. Ан нет, обозвали Ильхама расистом и тишина, непохоже на них. И кажется мне, что там присутствуют какие-то секретные договорённости между главами, которые вертят своими народами как хотят. В Армении ведь тоже скоро выборы и вообще политическая реформа.

Но это главы. А простой народ в глотки друг другу готов вцепиться. Так о какой дружбе народов нам трындели 70 лет? Куда всё исчезло за четверть века?!

Леонид Черток

(на фото: "дружба народов" в Нагорном Карабахе)

