Читайте в Итогах недели от11 февраля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Цена слова – русскоязычное население Латвии не спешит покидать Европу.
- Атас на Кавказе – отставной глава Дагестана Абдулатипов грозится срывом в республике президентских выборов;
- Деньги кончаются – вице-премьер Голодец предложила сдать чернорабочих в утиль;
- Забавы избранных – как архангельские депутаты развеселили федеральное правительство.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40477-itogi-nedeli-s-5-po-11-fevralya-2018-goda.html