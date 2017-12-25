Архангельск: Средний Брат будет следить за вами 18 марта

На избирательных участках страны для обеспечения видеонаблюдения на выборах президента России, назначенных на 18 марта, началась установка видеокамер. Одним из первых необходимое оборудование получил архангельский избирательный участок №63.
Установкой видеокамер, техническим сопровождением, трансляцией изображения в сети «Интернет», хранением соответствующих видеозаписей будет заниматься ПАО «Ростелеком».
- Специалисты установили на участке две видеокамеры, каждая из которых имеет угол обзора 95° и необходимое технологическое оборудование, проверили первую тестовую трансляцию, - сообщили в пресс-службе областной администрации.
Председатель городской избирательной комиссии Александр Кузнецов отметил, что в эту избирательную кампанию камеры будут установлены во всех территориальных избирательных комиссиях.
- На официальном сайте центральной избирательной комиссии в режиме реального времени любой пользователь сможет в режиме онлайн наблюдать за работой избирательных комиссий, процедурой заполнения протоколов, всех остальных документов, - отметил Александр Александрович.
Отметим, что устанавливаемые на избирательных участках камеры не только работают в режиме HD (высокой четкости), но и обладают достаточно серьезным объемом встроенной памяти, который позволяет хранить информацию непосредственно на камере.
- Мы обстоятельно подходим к реализации этого проекта, осознавая уровень ответственности, – отметил директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. – У нас есть твердая уверенность, что к выборам всё будет готово.
В целом, видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий регионов будет развернут специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов и гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.
Напомним, что впервые видеонаблюдение за ходом выборов Президента России было организовано в 2012 году. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 миллиона человек, которые посмотрели 7,9 миллиона трансляций.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)