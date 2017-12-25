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"Территория развития": Глава Северодвинска в «тройке» самых влиятельных градоначальников!

Игорь Скубенко занял вторую строку в рейтинге самых влиятельных глав муниципалитетов.

Такие данные приводят авторы журнала «Территория развития» в первом номере 2018 года, вышедшем в свет 29 декабря.

На 12 - 13 страницах общественно-политического глянца размещен рейтинг самых влиятельных людей Поморья, который подразделяется на три вида «ТОПов»: самые влиятельные чиновники, депутаты Архангельского областного Собрания и главы муниципальных образований.

Главный редактор проекта Денис Горин уточнил, что для составления всех названных рейтингов редакция опросила 100 независимых экспертов региона. Затем специалисты свели данные, полученные в анкетах, к единому знаменателю.

Примечательно, что в общем рейтинге самых влиятельных людей Архангельской области Игорь Скубенко занял «золотую середину»: 15 строку из 30 возможных.

А вот в рейтинге самых влиятельных мэров городов, он находится на втором месте, с небольшим отрывом следуя за главой Архангельска Игорем Годзишем. Это интересно, ведь в должности главы Северодвинска Игорь Васильевич работает менее пяти месяцев.

Судя по приведённым оценкам, эксперты считают главу города корабелов довольно влиятельным, популярным и эффективным.

Добавим, что в этом же номере на страницах 6 - 7 размещено интервью Игоря Скубенко, подводящее первые итоги его работы в должности главы муниципалитета.

По словам Дениса Горина, журнал будет распространяться в самолетах, заведениях общественного питания, зданиях регионального правительства и мэрии Архангельска, а также в формате адресной рассылки руководителям региона.

В середине февраля «Территория развития» представит Архангельскую область на семнадцатом Российском инвестиционном форуме в Сочи с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Получить экземпляр журнала можно в пресс-службе администрации Северодвинска.  

08 февраль 08:38 | : Политика

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