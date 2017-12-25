Готовится к выходу в эфир очередной выпуск программы "Сказки бабушки Галины"

- за что профессорские жены любят Путина;
- в чем измеряется главред «Правды севера» Денис Горин;
- с каких канализационных глубин всплыл «Рыбак севера»;
- тайна фамилии татарского президента;
- куда спешит глава Онежского района Иван Гришин…
…обо всём этом и о многом другом вы узнаете из очередного выпуска назидательно-издевательской передачи «Сказки бабцшки Галины», сляпанной на досуге членами Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».
Как всегда несут пургу на камеру: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD).