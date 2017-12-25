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Готовится к выходу в эфир очередной выпуск программы "Сказки бабушки Галины"


 - за что профессорские жены любят Путина;

- в чем измеряется главред «Правды севера» Денис Горин;

- с каких канализационных глубин всплыл «Рыбак севера»;

- тайна фамилии татарского президента;

- куда спешит глава Онежского района Иван Гришин…

…обо всём этом и о многом другом вы узнаете из очередного выпуска назидательно-издевательской передачи «Сказки бабцшки Галины», сляпанной на досуге членами Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».

Как всегда несут пургу на камеру: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD).

 

07 февраль 16:53 | : Политика

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