Константин Щемелинин: Про бандеровское пугало

3 февраля 2017 в Сети появились некие документы, которые пользователи посчитали планом нападения Киева на ЛДНР. Масла в огонь подлило выступление Басурина 5 февраля, в котором он сказал: «Наши выводы подтверждаются также опубликованным в украинских СМИ распоряжением генштаба ВС Украины о планировании активных наступательных действий. Подлинность данного документа подтверждают военные эксперты и аналитики, а боевой состав, указанный в документе, полностью совпадает с данными нашей разведки».

Проанализировав эти документы, становится ясно, что они или полностью лживые, или неполные, или несут в себе сознательную дезинформацию.

В рассматриваемых документах указаны реальные силы ЛДНР, по мнению Киева: солдаты — 31 тыс. чел., танки — 608 ед., боевые бронированные машины — 2010 ед., артсистем — 437 ед., РСЗО — 240 ед.

Чем же якобы предполагает атаковать Киев?

На Луганском направлении — 17 тыс. солдат, до 250 танков, до 700 боевых бронированных машин и до 120 систем РСЗО.

На Донецком направлении — 21 тыс. солдат, до 300 танков, до 850 боевых бронированных машин, до 180 систем РСЗО.

Итого на ЛДНР якобы пойдут: 38 тыс. солдат ВСУ, 550 танков, 1550 боевых бронированных машин и 300 систем РСЗО.

Это же МАЛО! Атакующая группировка армии Украины слишком мала для выполнения такой задачи!

Сравниваем силы:

1) Пехота: 37 тыс. у Киева против 31 тыс. у ЛДНР.

2) Танки: 550 у Киева против 608 у ЛДНР.

3) Боевые бронированные машины: 2400 у ВСУ против 2010 у ЛДНР.

4) РСЗО: 300 ед. у Киева и 240 ед. у ЛДНР.

Оценивая обе группировки войск, следует признать их примерное равенство по силе, так что никакого превосходства у Киева против Донецка и Луганска нет!

При равенстве сил не атакуют!

Поэтому всякие дельнейшие планы о сроках наступления ВСУ (за 25 дней захватить Донбасс), неких стрелочках на планах (которые ведут, в том числе, к Иловайску) — это все измышления, которые не могут осуществиться в реальности при тех силах, которые выделены Киевом для наступления.

Таким образом, эти документы, которые так взволновали всех — это не те документы, по которым будет (если будет!) развиваться наступление армии Украины. Тем более, что на этих документах нет ни даты, ни подписей — это просто распечатки.

Константин Щемелинин, крымский писатель