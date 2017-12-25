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Без оргвыводов. Сегодня Архангельск встречает новое президентское "око" - Александра Беглова

Напомним, что это первый визит новенького полпреда президента в СЗФО Александра Беглова, недавно сменившего на этом посту Николая Цуканова, в столицу Поморья.

В связи с этим наблюдатели не ждут от бывшего полпреда в ЦФО никаких сенсационных откровений, тем более, оргвыводов. В плане визита посещение онкологического диспансера, строящегося кафедрального собора, морского кадетского корпуса и Гостиных дворов.

Запланированы также встречи с представителями национально-культурных автономий Поморья и атаманами казачьих обществ.

Чисто для знакомства.

Впрочем, ранее ряд экспертов называли Беглова антикризисным менеджером, а его основной задачей - подчищать концы, оставшиеся после представительства Николая Цуканова. Наблюдатели высказывают мнение, что Цуканов погорел в этой должности из-за неприкрытого лоббирования интересов Калининградской области, где он до этого губернаторствовал. Об этом подробнее читайте здесь.

 

07 февраль 10:08 | : Политика

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