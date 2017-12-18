"Коммерсант" отнес Архангельскую область к "протестным" регионам

Издание «Коммерсант», статья «Россия рассредотачивается»:

Осенью 2018 года губернаторов и депутатов будут выбирать протестные регионы.

На время президентской кампании региональные выборы, которые состоятся 9 сентября 2018 года, отошли на второй план. Перед федеральным голосованием политическая жизнь на местах затихает: региональные и федеральные элиты живут по принципу «сначала выборы главы государства, а там разберемся». Разбираться будет в чем: региональные кампании в 2018 году будут как минимум не скучней президентских выборов. Они затронут большинство российских протестных территорий — администрации президента предстоит решить весьма сложную задачу.

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Архангельская область всегда была зоной низкой явки, низкого интереса к выборам и достаточно низкого результата партии власти. Здесь менялись губернаторы, но одно политическое правило оставалось неизменным: на региональные выборы к урнам приходило около 20% избирателей, на муниципальные и того меньше. В прошлую губернаторскую кампанию на участки явилось 20% имеющих право голоса жителей области. За кандидата от власти губернатора Игоря Орлова проголосовало 53,25%. За малоизвестную депутата заксобрания от ЛДПР Ольгу Осицыну, которая толком не занималась агитацией,— 19,55%. На выборах в заксобрание низкая явка тоже может привести к неожиданным результатам.

P.S. Местные наблюдатели полагают, что всё вышесказанное можно отнести и к президентским выборам – для жителей региона пассивная гражданская позиция становится нормой. Нас предупреждают или к чему-то готовят?..