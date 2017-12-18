Виктор Павленко: Основы для проведения Арктического форума в Архангельске заложены 10 лет назад

Сенатор Виктор Павленко прокомментировал нашей редакции вопрос о потенциале столицы Поморья по проведению масштабных международных мероприятий.



- Виктор Николаевич, насколько важно проведение в Архангельске таких мероприятий как Арктический форум? Готов ли город к этому? Имеется ли соответствующая инфраструктура?



- Формирование инфраструктуры для того, чтобы Архангельск стал главной площадкой для обсуждения проблем Арктики на федеральном и международном уровнях, началось не сегодня. В Стратегии города мы изначально предусматривали это. Поэтому 10 лет назад были приняты те важные решение, которые сегодня позволяют задействовать для работы на город, на регион не только бюджетные средства, но и частные инвестиции. Нас ругали за библиотеку САФУ, а в 2017 году этот комплекс был с успехом задействован для проведения Арктического форума. Городская власть настояла на комплексной застройке набережной Северной Двины: в итоге город получил первый многофункциональный центр евро класса и первую 4-х звездочную гостиницу мирового бренда Novotel. И эти объекты как раз обеспечивают возможность проведения нового форума «Арктика – территория диалога». Думаю, они будут задействованы, что еще раз подтвердит правильность принятых нами решений.



- Вы участвуете в работе по подготовке к форуму?

- По поручению губернатора мы в Совете Федерации в приоритетном порядке занимаемся вопросами, связанными с Арктической тематикой. Но на прошедший 2 февраля оргкомитет по подготовке форума-2019 меня не пригласили. 5 марта в Москве состоится заседание федерального оргкомитета под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина. Как член профильного Комитета Совета Федерации по делам Севера и комиссии по Арктике я планирую принять в нем участие.