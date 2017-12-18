Ливрея для Никиты Белых. Проигрыш Чубайса или системная охота на либералов?

- Что там с Никитой Белых? - поинтересовалась у меня супруга около месяца назад. - Что-то давно ничего не слышно.





- Сидит, - отвечаю я. - Вот примут волевое решение…





Увы, по таким подсудимым принимаются именно волевые решения, а суд их только транслирует. Попробуйте доказать, что автор не прав.





И вот огласили - Пресненский суд Москвы, признавший бывшего губернатора Кировской области виновным в получении взяток на сумму 400 тыс. евро, приговорил Никиту Белых к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 48,5 млн рублей.



Восемь строгого становится магическим числом для системных либералов, ровно столько и министру Улюкаеву навешали. Но у того дело более прозрачное. В том плане, что это их личностный конфликт с Сечиным на фоне обоюдной неприязни, а уж были два миллиона зеленью в той сумочке или только колбаска из устьянского кабанчика, так это дело третье.





Нет, в истории с Белых гораздо больше вопросов. Начинаю вспоминать. Когда председателя проигравшей главную в стране парламентскую баталию партии СПС вдруг назначили главой региона, сразу пошли разговоры о тайных переговорах Чубайса с Путиным. Мол, президент рассчитывает на поддержку правых либералов, пусть и теряющих популярность у родного избирателя, зато авторитетных на Западе. Вот и возникла комбинация… во-первых, подсластить пилюлю, во-вторых, сохранить весь политический спектр в региональном управлении, в-третьих, просто дать порулить в том месте, в котором, если провалится, то не очень и жалко. А случится, удобно потом носом тыкать – смотрите, что наделали, никуда вас пускать нельзя.





Зачем президенту такие игры с либералами? Да очень просто. Пусть они страшно далеки от народа, но среди них есть личности поистине мирового масштаба и известности. И не всегда количество твоих сторонников важнее качества… далеко не всегда.





Как раз в тот период на День дурака я вывесил на сайте фейковую новость, что тогдашнего главу региона Киселёва вот-вот снимут за скудоумие, а вместо него пришлют… Егора Гайдара. Почему именно к нам? Потому что Поморье в те года со стороны выглядело истинным оазисом российского либерализма, имея вполне приличное представительство в областном Собрании депутатов в лице объединения «Наш дом – Архангельская область» и даже вице-спикера Дмитрия Таскаева. Ну, а Гайдар… долго в тени оставался, надо же было дать политически расти носителю такой звучной фамилии.





Но выбор пал не на нас. Почему? Возможно, побоялись давать в прозападные руки такие важные стратегические объекты, как космодром и «Звёздочку»… а Киров что, лес да лес. Почему не Гайдар, а Белых? Тут-то как раз всё понятно. У Никиты опыт замглавы Пермской области, тогда как Егор чистый теоретик. К тому же, первый - удачливый бизнесмен. Было мнение, что он на свои деньги может СПС из небытия вытащить… если захочет. А вокруг второго только слухи об американских миллионах, полученных им якобы за распродажу России.





Сначала, вроде, эксперимент обещал быть удачным. Помните, как стращали народ в ту пору? Вот вернутся либералы из 90-х, они вам ужо покажут! Но нет, Кировская область продолжала жить, как и любой депрессивный регион России. Разве что с предпринимательством стало полегче. Опять же, у бывших правосильцев свой маленький заповедник появился… где бы ещё Маша Гайдар трудоустроилась в госструктуру? Какие-то проверки, уголовные дела, суды, «Кировлес»… ну, а как без них, где без них обходится.





Да, с рейтингами у Белых было плоховато. Но и не он один такой. Вечный двоечник Шолбан Кара-оол из Тувы какой год на них держится. Плюс в народе вдруг стали забывать, чьих Белых будет… лицо чуть поинтеллигентней, а в остальном единоросс единороссом и шёл на свои последние выборы при поддержке «Единой России».





Помните из Галича: «Ох, не шейте вы, евреи, ливреи». В полной мере касается и Никиты Белых, особенно, если учитывать, что в народном сознании любой либерал хоть немножечко еврей…





При этом, по свидетельствам самих кировчан, Белых изо всех сил старался не быть похожим на коллег по губернаторскому цеху. Не заносился, не понтовался, всё поближе к народу. Кто-то в этом видит плюс, кто-то минус… люди разные. Но, что характерно, когда именно этого главу региона вдруг арестовывают, никто особо не удивляется ни в том, ни в противоположном политическом лагере (коммунисты так просто рукоплещут). Я эти полтора года внимательно прислушивался к народному мнению. Никто, даже явные идейные противники, не настаивают, что Белых брал для себя. Для этого он был слишком умён, богат и осторожен, понимал, что под постоянным прицелом. Злорадствуют по самому факту, что брал… то есть, стал играть по чьим-то правилам, на том и погорел. Ох, не шейте ливреи...!





Есть версия, что брал на лечение больного ребёнка. Можно поверить. Моя сестра, когда случилось несчастье с сыном, взяла деньги у ореховской братвы (рисковала, ведь могли потом обмануть, развести и оставить без квартиры). Одно не вяжется - люди с состоянием Белых обычно сами дают, а не берут у кого-то, для них это не по понятиям.





Я не знаю, обсуждался ли этот эпизод в ходе судебных прений. Возможно, деньги предназначались на какое-то важное дело… помните, как наш губернатор Киселёв брал гораздо меньшую сумму на «оперативные во благо региона расходы»? Или это был занос федеральным структурам, тогда понятно, почему их передача состоялась в Москве. В конце концов, для читателей нашего сайта вряд ли станет откровением информация о том, что у рачительного хозяина (гостиницы, завода, города, региона) должна быть чёрная касса.





Но постараемся отойти от частных моментов (мы-то с вами пока не сидим, тьфу-тьфу-тьфу). Есть ощущение, что Белых – жертва. Жертва некой компании по «естественному отбору» в губернаторском корпусе России. Которая начиналась так жёстко… но потом смилостивились и всё закончилось осенними массовыми отставками.





А ещё возникает вопрос – кто был крышей у губернатора Никиты Белых? Мы же с вами знаем, что такая есть практически у каждого, иногда это сам президент. Так вот, если у кировского губернатора таковым оставался Чубайс, а новой он так и не обзавёлся… то это серьёзный проигрыш Анатолия Борисовича. Туда, где безропотно сдают младших, позже обычно приходят за старшаками.





Ладно, приговор оглашён. Приговор в подтексте назидательный – пусть пример Белых будет всем наукой. Что, вообще не оперировать наличными?! Не принимать гостей, не сопровождать выборы? Такой губернатор очень быстро станет посмешищем среди своих и вызовет недовольство в Москве, что часто равносильно политическому харакири. Когда Следком нас уверяет в корысти Никиты, в его роскошной жизни, приводя как аргумент обучение его сына от предыдущего брака в Британии, становится, как минимум, смешно. Уж мы-то с вами знаем, что такое роскошь…





Короче, не шейте, либералы, ливреи. Не ваш фасон.





Леонид Черток