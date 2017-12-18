Читайте в Итогах недели от 4 февраля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Курвы сидят в Сейме – поляки отказываются повиниться за свой военный антисемитизм;
- Русская рулетка – Центр Кудрина решил пополнить российскую экономику лотереей для гастарбайторов;
- Восемь лет строго – как губернатор Белых поплатился за хороший английский своего сына;
- Партизанский рейд – КРАО сделала предметом пиара наше военное прошлое.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40414-itogi-nedeli-s-29-yanvarya-po-4-fevralya-2018-goda.html