Читайте в Итогах недели от 4 февраля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Курвы сидят в Сейме – поляки отказываются повиниться за свой военный антисемитизм;

- Русская рулетка – Центр Кудрина решил пополнить российскую экономику лотереей для гастарбайторов;

- Восемь лет строго – как губернатор Белых поплатился за хороший английский своего сына;

- Партизанский рейд – КРАО сделала предметом пиара наше военное прошлое.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40414-itogi-nedeli-s-29-yanvarya-po-4-fevralya-2018-goda.html