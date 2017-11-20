Константин Щемелинин: России не хватает... танков

Недавняя новость о том, что в войска поступила партия новых танков Т-90М (порядка 40 штук), заставляет задуматься о цели обновления танковых войск России.

Известно, что в РФ выпускается новейший танк «Армата» Т-14, который превосходит старый танк Т-72 по всем параметрам. Вопрос: почему сейчас в войска России поступает именно Т-72 (то есть обновленная модификация, называемая Т-90М), а не «Армата» Т-14?

Война в Сирии показала армии РФ, что танки гибнут достаточно быстро, даже современные модели Т-72, а значит танков, если вести масштабную войну, потребуется много. Надо быть честным перед самими собой — все идет к вооруженному столкновению между Украиной и Россией за Донбасс и Крым.

У Киева на сегодняшний день имеется порядка 700 танков. Нет сомнений в том, что перед войной западные союзники дадут Украине еще сколько-то боевых машин, итого, к началу войны у ВСУ может быть порядка 1000 танков. Усиленная противотанковым комплексами «Джавелин» украинская пехота сможет легко противостоять танкам Т-64 и старым моделям Т-72.

У ЛДНР на сегодняшний день порядка 500 танков, в основном, это устаревшая модель Т-64. Скорее всего, именно эти танки будут уничтожены «Джавелинами» быстрее всего и радикального влияния на ход конфликта не окажут.

Сколько танков у России? Википедия дает цифру порядка 20000 штук, но это всего, то есть на хранении, а, сколько танков прямо сейчас может выйти на поле боя?

Судя по штатному расписанию боевых частей российской армии, в настоящее время в России находится порядка 2000 полностью боеготовых танков. Может быть, их 1500, а может быть и все 3000 штук, но это все!

Если бы руководство России было бы уверено в том, что крупномасштабной войны не будет хотя бы до 2025 года, тогда вряд ли в войска поступали бы обновленные Т-72 — страна сосредоточилась бы на выпуске «Армат», и к 2025 году в России было не менее 1000 единиц Т-14 «Армата» в строю.

Но, судя по всему, Москва отнюдь не уверена в том, что это время у России есть, поэтому спешно гонит в войска обновленные Т-72. Сделать Т-90М его гораздо проще и быстрее, чем Т-14 «Армату», ибо бронированный корпус, пушка и двигатель уже выпущены промышленностью — осталось только добавить современные электронные средства управления, защиты и нападения; а как известно, Т-90М, как и новейшая, третья модификация Т-72, могут успешно противостоять «Джавелинам»

Таким образом, факт поставки Т-90М говорит, что: во-первых, у России мало танков, которые были бы готовы к столкновению с армией Украины, которая прямо сейчас вооружается «Джавелинами»; и, во-вторых, по оценке Москвы, у РФ осталось мало времени до того, как это столкновение произойдет.

Константин Щемелинин, крымский писатель